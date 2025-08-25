Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereţii unui microbuz din Ucraina. Captura Poliţiei de Frontieră la Vicovu de Sus

Polițiștii de frontieră de la Vicovu de Sus au descoperit aproape 200 de telefoane mobile, în valoare de 700.000 lei, ascunse în pereții laterali ai unui microbuz înmatriculat în Ucraina. Vehiculul, condus de un cetățean ucrainean de 29 de ani, a fost indisponibilizat, iar în cauză a fost deschis dosar penal pentru contrabandă.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus au descoperit ascunse, în pereţii laterali ai unui microbuz, aproximativ 200 de telefoane mobile pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă”, anunţă Poliţia de Frontieră, precizând că incidentul s-a produs luni, în jurul orei 01:50.

Microbuzul era înmatriculat în Ucraina şi era condus de un cetăţean ucrainean, în vârstă de 29 de ani.

La controlul de frontieră, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, în pereţii laterali ai mijlocului de transport, 197 de telefoane mobile pentru care şoferul nu deţinea documente de provenienţă.

„Bunurile, în valoare de 700.000 de lei, şi microbuzul, estimat la 50.000 de lei, au fost ridicate şi indisponibilizate de către colegii noştri suceveni în vederea continuării cercetărilor”, precizează sursa citată.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru contrabandă, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Editor : Ș.A.