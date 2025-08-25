Live TV

Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereţii unui microbuz din Ucraina. Captura Poliţiei de Frontieră la Vicovu de Sus

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-25 141404
Foto via News.ro

Polițiștii de frontieră de la Vicovu de Sus au descoperit aproape 200 de telefoane mobile, în valoare de 700.000 lei, ascunse în pereții laterali ai unui microbuz înmatriculat în Ucraina. Vehiculul, condus de un cetățean ucrainean de 29 de ani, a fost indisponibilizat, iar în cauză a fost deschis dosar penal pentru contrabandă.

„Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Vicovu de Sus au descoperit ascunse, în pereţii laterali ai unui microbuz, aproximativ 200 de telefoane mobile pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă”, anunţă Poliţia de Frontieră, precizând că incidentul s-a produs luni, în jurul orei 01:50.

Microbuzul era înmatriculat în Ucraina şi era condus de un cetăţean ucrainean, în vârstă de 29 de ani.

La controlul de frontieră, echipa comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a descoperit, în pereţii laterali ai mijlocului de transport, 197 de telefoane mobile pentru care şoferul nu deţinea documente de provenienţă.

„Bunurile, în valoare de 700.000 de lei, şi microbuzul, estimat la 50.000 de lei, au fost ridicate şi indisponibilizate de către colegii noştri suceveni în vederea continuării cercetărilor”, precizează sursa citată.

În acest caz a fost deschis dosar penal pentru contrabandă, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
control de securitate bagaj de mana aeroport
1
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
2
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
3
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
4
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
5
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Digi Sport
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Negocierile privind Pachetul 2 al reformei fiscale s-ar putea...
fata care sta pe iarbă la soare
Prognoza meteo: temperaturi ridicate la final de august. Cum va fi...
grosan
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news...
sorin grindeanu
Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, doar că...
Ultimele știri
Ministerul Apărării din Kiev: România va transfera în curând Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar
Tragedia din Iezer-Păpușa, „cea mai dificilă acțiune” pentru Salvamont. Necropsiile arată răni fatale. Supraviețuitorul, în stare gravă
Un american a fost arestat în Germania pentru spionaj. Cui voia acesta să trimită datele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
175611321285-40837-S4
Bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro, descoperite de polițiștii de frontieră din Garda de Coastă
Noi reguli de călătorie cu minorii. Ce trebuie să știe însoțitorii copiilor
Telefoane confiscate
Transport de aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute, descoperit la Nădlac. La cât s-ar ridica valoarea lor
1755068388286-852-S4
Captură record în Portul Constanța: țigări de contrabandă în valoare de 4 milioane de euro ascunse în „role de hârtie”
PLAURU - CRIZA UCRAINA - ZONA IMPACT - DRONA - 7 SEP 2023
Contrabandă depistată pe o navă internațională la Tulcea. Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce prefera să mănânce prințesa Diana. Preparatul sănătos care a ajuns să o exaspereze: „Oriunde merg, mi se...
Cancan
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
Fanatik.ro
Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Anul școlar 2025 – 2026 începe sub semnul protestelor. Structura cursurilor, vacanțe și măsuri luate de...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Sting, dat în judecată de foștii colegi din trupe The Police. De ce îi cer milioane de lire sterline: "Asta...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Surpriza de pe locul 1, în box office-ul nord-american. Pe 2, „Weapons”, care e aproape de 200 de milioane de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...