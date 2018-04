Teribilism pe un câmp de lângă Oradea. Trei cai răniţi şi două maşini lovite de un autoturism de teren

Scene incredibile în noaptea de luni spre marţi, lângă Oradea. Un autoturism de teren pe o păşune dintr-o arie protejată din Betfia a rupt un gard electric şi a rănit trei cai de rasă. Unul din ei nu poate fi recuperat şi va fi dus la abator, iar ceilalţi au răni deschise. Şoferul maşinii de teren nu s-a oprit însă aici: a mai avariat alte două maşini parcate pe marginea drumului. Poliţia face cercetări şi a verificat deja o maşină de lux care pare a fi implicată în incident.

Scenele s-au produs pe păşunea din Betfia, lângă staţiunea Băile Felix. Maşina de teren a fugărit animalele, însă trei dintre ele nu au scăpat de teribilismul celui aflat la volan. Dimineaţa, proprietarii şi-au găsit animalele rănite sau culcate la pământ, din cauza efortului.

"Am văzut azi-noapte o maşină care se chinuia să meargă sus pe dealurile de sus, de acolo. Toată noaptea tot a bâzâit pe acolo cu maşini", spune Vasile Bocioc, martor.

"A intrat ceva jeep, a lovit în sat două maşini, a intrat aici pe păşune, a fugit cu jeepul după cai; la doi cai sunt rupte picioarele, unul trebuie pentru abator", susţine Călin Igna, păgubit.

Aproximativ 25 de cai se aflau cele 30 de hectare închiriate de primărie asociaţiei în care sunt membri stăpânii animalelor, iar terenul era înconjurat cu gard electric. În plus, păşunea face parte dintr-o zonă protejată Sit Natura 2000. Animalele rănite valoarează între o mie şi cinci mii de euro.

"În spatele pădurii avem tot îngrădit, acolo l-a rupt (n.r.- gardul electric) vreo 200 de metri, a trecut cu jeepul peste el, drifturi pe aici toată noaptea", spune Călin Igna.

"Am venit dimineaţă să-mi iau caii să îi duc acasă şi am găsit o iapă cu piciorul rupt, aialaltă cu unul din faţă rupt. Am sunat la 112, nu am ştiut ce să fac. Am găsit şi o oglindă aici, şi spoiler şi sunt urme, e clar", povesteşte Cristian Bot, păgubit.

Nici maşinile parcate pe marginea drumului nu au scăpat. Mai multe autoturisme au fost lovite sau zgâriate, iar proprietarii au făcut plângere la Poliţie.

"Dimineaţă când am vrut să plec la serviciu şi a întors soţul maşina a văzut-o că e frecată şi lovită. E destul de grav, că uşa din spate nu se mai poate deschide, deci e înfundată", e supărată Livia Marta, proprietara unuia dintre autoturismele avariate.

Marţi după-masa, un autoturism 4x4 de lux (foto jos) a fost filmat de echipa Digi24 Oradea în faţa sediului postului de Poliţie din Băile Felix. Potrivit unor informaţii, vehiculul a fost supus unor verificări pentru a se stabili dacă a fost implicat în incidentul de la Betfia. Surse din Poliţie susţin că o persoană s-a prezentat şi ar fi declarat că ea a condus maşina de teren.

Caii de rasă care au fost răniţi în urma incidentului de marţi noaptea au fost filmaţi duminică, de o echipă Digi24 Oradea, în centrul de agrement din Betfia. Unul dintre ei, care nu poate fi recuperat, va fi dus la abator pentru a fi sacrificat.

"E tăiat la piciorul stâng din spate, e tăiat pe şa în jos. I-a ajuns până la os, e irecuperabilă."

