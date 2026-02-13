Expertul în conducere defensivă Titi Aur atrage atenția, după incendiul care a provocat moartea unei femei în Sectorul 6, că șoferii și pasagerii nu sunt pregătiți să reacționeze în situații limită. El a declarat la Digi24 că, în astfel de cazuri, „automobilul devine capcana prin care se pierd vieți” și subliniază necesitatea unui instructaj minim pentru evacuarea rapidă în caz de defecțiuni tehnice, impact sau incendiu.

O femeie a murit, iar o altă persoană a fost rănită în urma unui incendiu puternic izbucnit vineri, în jurul orei 13:00, la un autoturism aflat pe o stradă din Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au cuprins inițial un singur vehicul, însă s-au extins rapid la alte mașini parcate în apropiere. Echipaje de pompieri, cadre medicale și polițiști au intervenit la fața locului, iar traficul în zonă a fost restricționat.

Expertul în conducere defensivă Titi Aur afirmă că situația reprezintă un caz extrem în care un automobil poate deveni fatal din cauza unei defecțiuni tehnice, nu a unei greșeli de conducere.

„Da, din nou, mașina sau automobilul devine capcana prin care se pierd vieți, practic, dar de această dată strict dintr-o defecțiune tehnică. Nu putem vorbi de o greșeală de condus, de condus defensiv sau ofensiv, ci pur și simplu o defecțiune tehnică”, a declarat Titi Aur.

El subliniază că șoferii și pasagerii nu se gândesc aproape niciodată la scenarii limită atunci când se urcă într-un autoturism, deși aceste situații pot apărea oricând.

„Când ne urcăm în avion, ni se face acel instructaj despre cum să evacuăm în caz de urgență. Dar vedeți, zi de zi urcându-ne în mașină... nu ne gândim. A devenit o banalitate. Dar ce aș face în cazul în care aș fi într-o situație limită, de exemplu că a luat foc mașina, sau dacă mașina ar fi în apă, sau dacă ar fi cu roțile în sus?” a explicat specialistul.

„Reacționăm instinctiv, de multe ori greșit”

Expertul spune că, în lipsa unui instructaj minim, oamenii reacționează greșit într-o situație de pericol. „Sunt lucruri despre care nu ne gândim pur și simplu. Și când ajungem într-o situație limită, reacționăm instinctiv, de multe ori greșit. Cel mai des este întâlnit cazul când ești cu roțile în sus și atunci trebuie să știi cum să ieși din centură, cum să faci ca să nu te accidentezi”, a precizat el.

În cazul vehiculului implicat în incendiu, configurația mașinii ar fi putut complica suplimentar evacuarea: „Această situație este foarte specială și cu o mașină foarte specială, în sensul că are un loc în față, un loc în spate. Ca să cobori de pe locul din spate trebuie să rabatezi scaunul din față, este o metodă un pic mai complicată”, explică Titi Aur.

Riscurile tehnice ale mașinilor moderne

Potrivit acestuia, dotările moderne ale autoturismelor pot crește riscul unor incendii în cazul unor defecțiuni, din cauza multiudinii de cabluri și cablaje electrice.

„În ziua de astăzi având foarte multe sisteme, având baterii, având cablaje electrice, există riscul ca undeva o mică defecțiune să ducă la un incendiu, incendiu care în acest caz a dus la o tragedie. În primul rând ar trebui să fi instruit cum să te comporți cu utilajul respectiv. Așa cum când apare un excavator nou, un strung nou, chiar un calculator, prima dată te instruiești, același lucru trebuie să-l faci și când ai o mașină nouă, să știi cum funcționează, să știi cum se deschide ușa la mașina electrică comanda este electrică în general, dar și la mașini care nu sunt electrice în ziua de astăzi sunt avem comandă electrică, o comandă electrică de la o portieră, este dublată și de o comandă mecanică și avem undeva un mâner, o pârghie de unde se poate deschide ușa mecanică”, a spus expertul.

Titi Aur recomandă ca șoferii și pasagerii să cunoască existența comenzilor mecanice pentru deschiderea ușilor, în cazul în care sistemele electrice cedează, și să aibă la îndemână un instrument pentru spargerea geamurilor laterale.

„E bine să ai un ciocănel cu care poți să spargi geamul sau există acele dispozitive sub formă de breloc sau alte forme prin care poți să spargi geamul. Trebuie să știi că poți să spargi doar geamurile laterale, nu poți să spargi parbrizul și atunci să știi să evacuezi. Deci trebuie să te pregătești puțin să te gândești cum să faci sau cum vei evacua sau cum te vei salva în caz de dacă rămâi răsturnat. Trebuie să știi cum să deschizi centura că altfel îți rupi gâtul. Centura în ziua de astăzi nu se deschide. Și atunci trebuie să știi cum să găsești niște puncte de sprijin. Pentru asta trebuie un instructaj special”, afirmă specialistul.

Un minim instructaj ar putea face diferența

„Noi nu suntem obișnuiți să ne instruim nici măcar să conducem în siguranță pe stradă. Considerăm că dacă știm să plecăm de pe loc, dacă am semnalizat și am oprit roata la stop suntem buni de șoferi și într-adevăr putem circula, avem și permisul, dar când apare o situație limită sau intrăm în panică sau suntem victime pentru că nu știm să ne protejăm într-o situație specială”, a continuat el.

Expertul atrage atenția că, deși cazul de vineri este unul rar, un minim instructaj ar putea face diferența în situații critice. El explică faptul că instructajul prealabil este extrem de important pentru că din cauza panicii intervin greșeli de multe ori fatale.

„Acest caz este într-adevăr foarte special. Rar se întâmplă chiar așa ghinionul să nu se poată ieși și mașina să ardă atât de repede, dar dacă ar fi existat un anumit instructaj, probabil probabilitatea șansa era mai mare ca persoana respectivă să se salveze, să se auto-evacueze sau să fie ajutată de cineva. Trebuie să înțelegem că în astfel de situații intri în panică intrând în panică. Faci de multe ori greșeli și de asta e bine să fac instructaj și putem da 1000 de exemple”, a spus el.

Pentru a evidenția importanța pregătirii, Titi Aur oferă un exemplu din aviația utilitară: „Dacă vrei să mergi cu elicopterul pe platforma marină, nu ai voie să te urci în elicopter până nu treci in simulatorul de răsturnare, nu te poți urca în elicopter. De ce? Pentru că există riscul să cazi în apă și atunci să știi cum să ieși”.

