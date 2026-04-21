Imagini cu o tornadă au fost surprinse în comuna Râciu din județul Mureș, în timpul unei furtuni.

Un localnic a filmat o tornadă în comuna Râciu din județul Mureș.

Oameniii s-au adăpostit în case și din fericire nu au fost provocate pagube.

Evenimentul vine în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emisese anterior o atenționare Cod Galben pentru intervalul 20 aprilie, ora 21:00 – 22 aprilie, ora 21:00, vizând în special zona montană. Meteorologii au anunțat atunci precipitații mixte, predominant ninsoare la altitudini mari, cu cantități între 10 și 25 l/mp, precum și posibilitatea depunerii unui strat de zăpadă.

„Fenomenul a fost asociat cu un mezociclon de mică adâncime - o structură convectivă relativ redusă pe verticală, dar capabilă să genereze rotație semnificativă în atmosferă.

Vorticitatea (rotația aerului) a fost accentuată local, cel mai probabil la contactul maselor de aer instabil cu relieful Carpaților Orientali, favorizând organizarea vortexului.

Deși de scurtă durată, tornada evidențiază faptul că astfel de sisteme convective pot produce fenomene severe chiar și în zone unde sunt mai rar întâlnite”, arată pagina de Facebook Furtuni România.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.