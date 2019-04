Tornada înspăimântătoare de la Drajna, prin ochii şoferilor. "Ne-am înfricoşat şi am demarat în trombă"

Imagini apocaliptice în Călăraşi. O tornadă cu o forţă nemaivăzută în ultimul deceniu în România a lovit năprasnic. 10 case din Dragalina au fost transformate în mormane de moloz, distruse după ce rafalele de 90 de km la oră le-au spulberat acoperişurile. E comandament de urgenţă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în zonă. Primele echipaje de urgenţă au fost chemate pentru a salva călătorii dintr-un autocar spulberat de vânt în zona localităţii Drajna. Vântul l-a scos de pe şosea şi l-a răsturnat pe câmp. Mai multe persoane aflate pe A2, în zonă, au povestit la Digi24 momentele de spaimă pe care le-au trăit ei şi ceilalţi şoferi.

Mircea Surcel: „Am crezut că e un simplu vânt, când ne-am apropiat părea de o forţă foarte mare, exact cum vedem în documentarele din America. Am mai văzut mici vârtejuri, dar nu aşa ceva.

Am oprit maşina, eram cu tatăl şi câţiva prieteni, ne-am înfricoşat, am urcat în maşină şi am demarat în trombă. Era foarte aglomerat drumul. Toată lumea încetinise să filmeze, dar la un moment dat au fugit cu toţii”.

Marian Mircea: „Am trecut pe lângă locul unde a avut loc accidentul cu autocarul. În faţa noastră era o maşină pe care vântul o arunca din dreapta spre stânga. L-am ajutat pe şofer să se redreseze. Maşina mea a fost mutată 5 - 6 metri în diagonală, camioanele abia puteau merge, două maşini au derapat”.

Thomas: „Nu credeam că o să trăim aşa ceva. Când s-a auzit despre autocar, oamenii au spus prin staţie că nu le mergea reţeaua, reţelele de telefonie toate au picat, puteam să comunicăm doar prin staţii radio.

Erau camioane care au ieşit în marginea drumului. Am fost blocaţi la bariera de la Drajna, erau blocaje pe ambele sensuri, toată lumea era speriată”.

