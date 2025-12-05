Live TV

Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete

Tradiții de Moș Nicolae. Foto Getty Images
Tradiții de Moș Nicolae. Foto Getty Images
Cum a luat naștere tradiția cadourilor Ce cadouri primesc copiii de Moș Nicolae

Noaptea de 5 spre 6 decembrie este, pentru cei mici, unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă. Copiii își lustruiesc ghetuțele și le așază cu grijă lângă ușă, pregătindu-le pentru vizita lui Moș Nicolae. Figura emblematică a sezonului aduce daruri care reflectă comportamentul fiecăruia: dulciuri pentru cei cuminți și nuielușă, cartofi sau cărbuni pentru cei mai neascultători. Fiecare cadou are o semnificație, amintindu-le micuților că răsplata vine odată cu ascultarea și responsabilitatea.

Ziua de 6 decembrie este marcată în calendar cu cruce roșie și reprezintă o sărbătoare tradițională apreciată în întreaga țară, care combină bucuria copiilor cu valorile culturale și spirituale ale comunității.

Cum a luat naștere tradiția cadourilor

Obiceiul darurilor își are rădăcinile într-o poveste religioasă veche, care îl prezintă pe Sfântul Ierarh Nicolae intervenind în ajutorul unei familii nevoiașe cu trei fiice. Potrivit povestirilor,  tatăl acestora și-a pierdut averea și nu putea să le asigure zestrea, împiedicându-le astfel să se căsătorească. Pentru a le sprijini, Nicolae el ar fi aruncat saci cu monede de aur prin fereastra casei, care au căzut fie în ciorapi, fie în ghete, oferindu-le fetelor posibilitatea unei vieți mai sigure și mai demne.

De-a lungul vieții, Sfântul Nicolae s-a făcut remarcat prin generozitatea sa, oferind sprijin, daruri sau resurse materiale celor aflați în nevoie, fără a aștepta recompense în schimb. A avut grijă de orfani, văduve, marinari și de cei aflați în dificultate, devenind astfel un simbol al bunătății, al altruismului și al credinței profunde.

Ce cadouri primesc copiii de Moș Nicolae

De-a lungul secolelor, tradiția darurilor de Sfântul Nicolae s-a transformat treptat, dar spiritul sărbătorii a rămas același. La început, copiii primeau obiecte simbolice sau alimente simple, precum nuci, mere sau portocale, menite să transmită lecții de generozitate și bunătate. Aceste daruri nu aveau valoare materială mare, însă purtau un mesaj clar despre mărinimie și atenția față de ceilalți.

Pe măsură ce timpul a trecut, cadourile au devenit mai diverse și mai adaptate gusturilor copiilor, păstrând însă aceeași esență: învățarea responsabilității și bucuria de a dărui și primi. În zilele noastre, darurile de Moș Nicolae sunt sub formă de dulciuri, jocuri educative sau cadouri personalizate. Fiecare șosetă sau ghetuță ascunde un obiect care poartă un mesaj despre bunătate, grijă și responsabilitate, combinând armonios tradiția veche cu așteptările moderne ale celor mici.

Nuielușa în ghete pentru copiii care nu au fost cuminți

O tradiție străveche legată de Moș Nicolae spune că, în dimineața zilei de 6 decembrie, copiii care nu au fost cuminți în timpul anului puteau găsi o nuielușă în ghetele lor. Conform scrierilor bisericești, Sfântul Nicolae era considerat protector al familiei, veghea asupra educației celor mici și intervenea atunci când era necesar pentru a-i învăța pe copii să fie ascultători și să respecte regulile. Astfel, nuielușa devenea un simbol al comportamentului necorespunzător.

Conform tradiției, nuielușa era confecționată dintr-o crenguță de măr și, după sărbătoare, era așezată cu grijă în apă pentru a prinde viață. Se spune că, dacă înflorea până la Crăciun, copilul care o primise fusese iertat de Sfântul Nicolae. Gestul simboliza nu numai corectarea comportamentului, ci și bunătatea și binecuvântarea sărbătorii, îmbinând disciplina cu darul milostivirii.

Ce semnificație au cartofii lăsați de Moș Nicolae

În anumite zone rurale, tradiția zilei prevedea și lăsarea de cartofi în încălțămintea copiilor neascultători, ca un avertisment mai blând, amintindu-le celor care primeau darul să fie responsabili și să respecte regulile familiei și ale comunității. Cartofii simbolizau nu doar pedeapsa, ci și un mijloc de a-i încuraja pe cei mici să învețe lecții de disciplină și bunătate.

Ce înseamnă dacă Moș Nicolae lasă cărbuni în cizme

Potrivit obiceiurilor, în unele regiuni ale țării, Moș Nicolae obișnuia să lase în ghete cărbuni pentru copiii care se purtau neadecvat. Dacă nuielușa sau cartofii erau gesturi simbolice menite să corecteze comportamentul, cărbunii reprezentau o avertizare mai severă, marcând o conduită nepotrivită.

Indiferent de cadourile primite, sărbătoarea de Sfântul Nicolae reprezintă mai mult decât lucruri materiale. Ea reflectă grija părinților și a comunității pentru educația și comportamentul copiilor, îmbinând disciplina cu bunătatea și învățătura morală. Este un moment de reflecție asupra ascultării, responsabilității și generozității, dar și o celebrare a tradițiilor care leagă generațiile prin povești și gesturi încărcate de semnificație.

