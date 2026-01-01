Live TV

Tradiții și superstiții de Anul Nou: Obiceiuri străvechi care atrag abundența și norocul în 2026

Data publicării:
Tradiții și obiceiuri de Anul Nou 2025. Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri de Anul Nou 2025. Foto Getty Images
Din articol
Cum a apărut petrecerea de Revelion Tradiții alimentare de Revelion  Superstiții de Revelion

Trecerea dintre ani este un moment plin de simbolism, care marchează de secole sfârșitul unui ciclu și începutul unui nou capitol. Noaptea de Revelion, considerată tradițional un prag între trecut și viitor, este însoțită de ritualuri și obiceiuri menite să alunge ghinionul și să aducă noroc, sănătate și prosperitate pentru anul care vine.

Revelionul, sărbătorit anual pe 31 decembrie, se află printre cele mai bogate și variate tradiții, păstrate și transmise de-a lungul timpului.

Cum a apărut petrecerea de Revelion

Petrecerea de Revelion își are rădăcinile în tradiții străvechi, când trecerea dintre ani era marcată prin ritualuri menite să alunge ghinionul și să atragă norocul. În Antichitate, romanii sărbătoreau, de exemplu, „Saturnalia” - un festival în cinstea zeului Saturn, caracterizat prin mese bogate, daruri și petreceri. Stabilirea zilei de 1 ianuarie ca început oficial al anului, odată cu calendarul iulian introdus de Iulius Cezar în 45 î.Hr., a oferit un reper fix pentru astfel de sărbători.

Termenul „Revelion” provine din limba franceză „réveillon” și desemna pe vremuri o masă festivă nocturnă, organizată târziu în noapte, adesea în jurul orelor 2-3. Ospățurile și petrecerile aveau rolul de a marca trecerea dintre ani, oamenii crezând că felul în care întâmpină noaptea de Revelion le poate influența norocul, sănătatea și prosperitatea pentru anul următor.

De-a lungul secolelor, aceste festivități au evoluat treptat, trecând de la reuniuni restrânse în familie sau comunitate la adevărate baluri și evenimente publice. În secolele XIX și XX, Revelionul a devenit o sărbătoare amplă, cu muzică, dans, mese festive și focuri de artificii, așa cum îl știm astăzi, în întreaga lume.

Tradiții alimentare de Revelion 

De ce se consumă pește

Preparatele din pește ocupă un loc deosebit în tradițiile culinare de Anul Nou, simbolizând evoluția și succesul. În noaptea de 31 decembrie, prezența lui pe masă este interpretată ca un semn al depășirii obstacolelor și al progresului în toate aspectele vieții. Alegerea unui pește cu solzi nu este întâmplătoare: fiecare solz este considerat un simbol al prosperității și protecției, subliniind legătura dintre consumul său și belșugul financiar în anul care urmează.

Fructe rotunde: simbol al norocului, sănătății și abundenței

Fructele rotunde ocupă un loc special pe masa de Anul Nou, fiind simboluri ale prosperității, continuității și ciclurilor vieții. Merele, cu coaja roșie sau aurie, sunt asociate cu sănătatea și armonia în familie, în timp ce portocalele și mandarinele reprezintă bogăție și belșug, aducând energie pozitivă pentru anul care începe.

Tradiția celor 12 boabe de struguri

Strugurii reprezintă, în tradiția de Anul Nou, un simbol al norocului și succesului, iar consumul lor respectă un ritual plin de semnificație: în noaptea de Revelion, se mănâncă 12 boabe, câte una pentru fiecare lună a anului, fiecare purtând dorința de sănătate, prosperitate și împlinire atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Obiceiul reflectă credința că gesturile ritualice și simbolurile numerice din această noapte specială pot influența destinul și atrag energia pozitivă necesară pentru începutul unui an nou plin de reușite.

Superstiții de Revelion

Noaptea dintre ani este învăluită în numeroase credințe populare, transmise de generații. Tradiția recomandă ca ușa casei să fie deschisă la miezul nopții, pentru ca anul vechi să plece și Anul Nou să pătrundă cu noroc. De asemenea, se consideră norocos să porți haine noi și să ai bani în buzunar, simboluri ale prosperității pentru anul care începe.

În prima zi a anului, se evită cheltuielile mari și treburile casnice obișnuite, precum spălatul, călcatul sau măturatul, pentru a nu atrage sărăcia sau ghinionul. Superstițiile recomandă totodată să nu se împrumute bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare și să nu se consume carne de pasăre, considerată aducătoare de ghinion.

În aceeași noapte, cine doarme devreme riscă să fie somnoros tot anul, iar prima persoană care trece pragul casei poate influența norocul familiei - tradițional, un bărbat care intră primul este considerat aducător de reușite. Totodată, o casă curată, cu o lumânare aprinsă pe masă, este văzută ca un mijloc de a proteja locuința de spiritele rele și de a atrage energie pozitivă pentru anul ce urmează.

De ce se poartă roșu de Revelion

Purtarea unui articol vestimentar sau a unui accesoriu roșu în noaptea de Revelion este una dintre cele mai răspândite tradiții. Culoarea roșu simbolizează vitalitatea, dragostea și energia pozitivă, fiind considerată un mijloc de a alunga ghinionul și influențele negative. Totodată, roșul este asociat cu protecția și norocul, aducând speranță și belșug pentru anul care începe.

Sărutul sub vâsc

Un alt obicei popular de Revelion este sărutul sub vâsc, tradiție cu rădăcini străvechi. Se crede că vâscul aduce iubire, armonie și fertilitate, iar sărutul sub ramura sa simbolizează protecție, relații fericite și legături afective puternice pentru anul care începe.

Revelionul nu reprezintă doar o petrecere, ci un moment încărcat de tradiții, credințe și speranțe, care conferă începutului de an o semnificație specială. Noaptea dintre ani este văzută ca un prilej de a atrage noroc, sănătate și prosperitate pentru întreaga familie.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
3
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
tren eurostar
4
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Lovitură de teatru: Anthony Joshua riscă să nu mai boxeze niciodată, după accidentul soldat cu doi morți!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Anthony Joshua riscă să nu mai boxeze niciodată, după accidentul soldat cu doi morți!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
indragostiti anul nou - pinintrest
Superstiții legate de Anul Nou
Recomandările redacţiei
soldat ucrainean trage cu pușca
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
G9jiV50W4AAOkj-
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția...
vladimir putin sta langa serghei soigu si se uita prin binoclu
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată...
colete
De azi intră în vigoare taxa pe coletele cu valoare din afara UE. Cât...
Ultimele știri
Pompierii, misiune de Revelion pentru stingerea unor incendii. Cel mai grav, într-un apartament în Sectorul 6 al Capitalei: șase răniți
Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE. Mulți locuitori se tem că preţurile vor creşte
Petreceri încheiate cu apeluri la 112. Bilanțul Revelionului, la Ambulanța București-Ilfov: peste 700 de oameni au chemat Salvarea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Care este procentul CASS: cum se calculează în 2026
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi Sport
Au bătut palma fix de Revelion: Neymar a semnat și vânează lovitura carierei!
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori...
Newsweek
Guvernul a anulat azi indexarea pensiilor. Pensionarii pierd, din 1 ianuarie, între 100 și 420 lei la pensie
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...