Tradițiii și obiceiuri în a doua zi de Rusalii 2026. Ce nu e bine să faci în Lunea Sfântului Duh, potrivit preotului

A doua zi de Rusalii 2026. Foto Getty Images
A doua zi de Rusalii 2026: Semnificația praznicului Tradiții și obiceiuri în a doua zi de Rusalii

După Duminica Rusaliilor, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, credincioșii marchează, pe 1 iunie 2026, Lunea Sfântului Duh. Această zi completează semnificația praznicului început cu Pogorârea asupra apostolilor și pune în prim-plan rolul celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi în viața spirituală și în învățătura creștină.

Sărbătoarea este inclusă în Penticostar, perioada liturgică desfășurată între Paște și Duminica Tuturor Sfinților, un interval care marchează, în tradiția ortodoxă, timpul dedicat celebrării Învierii și întăririi vieții duhovnicești.

A doua zi de Rusalii 2026: Semnificația praznicului

Prăznuită în a doua zi de Rusalii, sărbătoarea închinată Sfântului Duh ocupă un loc central în doctrina creștin-ortodoxă, evidențiind rolul celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi în lucrarea mântuirii. Importanța sa este strâns legată de hotărârile adoptate la Primul Sinod de la Constantinopol, când biserica a respins învățătura promovată de Macedonie al Constantinopolului, potrivit căreia Duhul Sfânt ar fi fost o creatură și nu Dumnezeu adevărat.

În urma acestor clarificări doctrinare, învățătura creștină a afirmat în mod explicit că Sfântul Duh este de aceeași ființă cu Tatăl și cu Fiul, împărtășind aceeași slavă și aceeași cinstire în cadrul Sfintei Treimi.

Tot atunci a fost completată forma Crezului niceo-constantinopolitan, una dintre cele mai importante mărturisiri de credință ale creștinismului. Textul precizează că Duhul Sfânt „purcede din Tatăl” și este „împreună închinat și împreună slăvit” cu Tatăl și cu Fiul, subliniind unitatea deplină a celor trei Persoane divine. Prin această formulare, biserica a consacrat învățătura potrivit căreia lucrarea mântuirii este săvârșită de întreaga Sfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt acționând în deplină comuniune și unitate.

„Actul de naștere al bisericii creștine”

„În tradiția ortodoxă, Rusaliile amintesc de momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat actul de naștere al bisericii creștine. Dacă Duminica Rusaliilor este dedicată acestei manifestări divine, ziua următoare pune în prim-plan cinstirea Sfântului Duh și lucrarea Sa în viața credincioșilor.

Din punct de vedere teologic, sărbătoarea evidențiază prezența permanentă a Duhului Sfânt în lume și rolul său esențial în viața bisericii. În învățătura creștină, El este cel care dăruiește har, întărește credința, luminează conștiințele și călăuzește comunitatea credincioșilor pe drumul mântuirii.

Astfel, Lunea Sfântului Duh nu reprezintă doar o continuare a praznicului Rusaliilor, ci și o reafirmare a învățăturii despre Sfânta Treime și a legăturii permanente dintre Dumnezeu și oameni, prin lucrarea Duhului Sfânt în viața spirituală a fiecărui creștin.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Tradiții și obiceiuri în a doua zi de Rusalii

„Lunea Sfântului Duh păstrează caracterul solemn al Rusaliilor și aduce în biserici numeroși credincioși care participă la slujbele dedicate acestei importante sărbători din calendarul ortodox. În multe comunități, obiceiurile practicate în această zi continuă tradițiile asociate Pogorârii Duhului Sfânt, cele două zile fiind percepute ca un singur moment liturgic. Printre cele mai răspândite datini se numără aducerea la lăcașurile de cult a ramurilor de tei sau nuc pentru binecuvântare, acestea fiind considerate simboluri ale ocrotirii divine și ale protecției căminului.

După oficierea slujbelor, ramurile binecuvântate sunt așezate în locuințe, la intrarea în gospodării sau lângă icoane, fiind considerate semne ale ocrotirii și harului divin. În anumite zone ale țării, această practică este completată de datini locale păstrate de-a lungul timpului, care ilustrează legătura strânsă dintre credința ortodoxă și patrimoniul tradițional românesc.”, a mai adăugat părintele

Ce nu e bine să faci în Lunea Sfântului Duh

„Sărbătoarea este însoțită, în tradiția populară românească, de numeroase credințe și obiceiuri care s-au păstrat de-a lungul timpului. Multe dintre acestea sunt legate de mitologia Rusaliilor și de prezența ielelor, personaje fantastice din folclorul românesc, despre care se credea că pot aduce necazuri celor care nu respectă zilele de sărbătoare.

Potrivit acestor credințe, în a doua zi de Rusalii sunt evitate muncile considerate grele, în special cele desfășurate la câmp sau în gospodărie. În mentalitatea tradițională, încălcarea acestei rânduieli era asociată cu riscul unor evenimente neplăcute sau al pierderii sporului în casă și în gospodărie.

Totodată, bătrânii recomandau evitarea deplasărilor prin locuri izolate, precum păduri, poieni sau câmpuri pustii, spații care, în imaginarul popular, erau considerate locuri în care își făceau simțită prezența forțele supranaturale asociate Rusaliilor.

O altă credință răspândită în unele regiuni ale țării făcea referire la evitarea odihnei sub cerul liber în această perioadă. Pentru a se feri de influențele considerate nefaste, oamenii obișnuiau să poarte pelin sau usturoi și să păstreze în locuințe ramurile de tei ori nuc binecuvântate la biserică în zilele de Rusalii.”, conchide sursa Digi24.ro

Deși astfel de practici nu fac parte din învățătura oficială a bisericii ortodoxe, ele continuă să ocupe un loc important în cultura tradițională românească, reflectând bogăția credințelor și obiceiurilor asociate uneia dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății.

