Live TV

Trafic blocat pe DN 21 Brăila-Slobozia. Accident grav: o persoană a murit, alta este în stare gravă

Data publicării:
accident-braila-6-martie-2
Două persoane au rămas încarcerate în urma impactului dintre două autoturisme. Foto ISU Brăila/ News.ro

O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit, potrivit News.ro.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, la locul intervenţiei au fost mobilizate echipaje ale Gărzii de Intervenţie Însurăţei, care au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD.

De asemenea, în sprijin a fost trimisă şi o autospecială de descarcerare de la Detaşamentul 2 de pompieri Brăila. La intervenţie au participat şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, care au trimis trei ambulanţe, dintre care una cu medic.

Două persoane au rămas încarcerate în urma impactului dintre două autoturisme.

Una dintre victimele încarcerate a fost declarată decedată la locul accidentului.

Cealaltă victimă a fost preluată de echipajul SMURD, apoi a fost transferată într-o ambulanţă SAJ cu medic. Potrivit primelor informaţii, aceasta era conştientă în momentul transportului către spital.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de poliţişti.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, în urma accidentului este oprită circulaţia pe DN 21 Brăila-Slobozia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
volodimir zelensky la birou
4
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina si tir tamponate
Accident grav: Două femei au murit şi un bărbat a fost rănit după ce un autoturism şi un TIR s-au ciocnit în județul Brăila
photo-collage.png (78)
Rapper britanic celebru, condamnat la 12 ani de închisoare după ce a ucis un student într-un accident și a fugit de la fața locului
photo-collage.png (77)
Accident grav pe DN1, în Bihor: un TIR și trei autoturisme implicate. O femeie, resuscitată la fața locului. Traficul este blocat
barbat la pacanele
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
semn accident rutier
Accident în Brăila: Un microbuz cu cinci oameni s-a răsturnat pe DN 21. Persoanele au fost transportate la Însurăței
Recomandările redacţiei
racheta nucleara profimedia-1022455198
Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor...
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski a mers pe frontul de est și avertizează că rușii...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, despre problemele în Justiție: E ca o boală lungă. Sunt...
Ultimele știri
Zbor de repatriere organizat de MAE: 95 de copii au ajuns acasă. Câți români au revenit în țară din Orientul Mijlociu
Antonio Guterres avertizează: Atacurile „ilegale” din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control. Doi soldați ONU, răniți în Liban
Economia SUA a pierdut neașteptat 92.000 de locuri de muncă în februarie. Aproape toate sectoarele au avut de suferit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru...
Fanatik.ro
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de...
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii