Trafic blocat pe DN 21 Brăila-Slobozia. Accident grav: o persoană a murit, alta este în stare gravă

O persoană a murit şi o alta a fost rănită grav, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, în oraşul Însurăţei, judeţul Brăila. Traficul pe DN 21 Brăila-Slobozia este oprit, potrivit News.ro.

Potrivit informaţiilor transmise de ISU Brăila, la locul intervenţiei au fost mobilizate echipaje ale Gărzii de Intervenţie Însurăţei, care au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi o ambulanţă SMURD.

De asemenea, în sprijin a fost trimisă şi o autospecială de descarcerare de la Detaşamentul 2 de pompieri Brăila. La intervenţie au participat şi echipaje ale Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila, care au trimis trei ambulanţe, dintre care una cu medic.



Două persoane au rămas încarcerate în urma impactului dintre două autoturisme.



Una dintre victimele încarcerate a fost declarată decedată la locul accidentului.



Cealaltă victimă a fost preluată de echipajul SMURD, apoi a fost transferată într-o ambulanţă SAJ cu medic. Potrivit primelor informaţii, aceasta era conştientă în momentul transportului către spital.



Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de poliţişti.



Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, în urma accidentului este oprită circulaţia pe DN 21 Brăila-Slobozia.

