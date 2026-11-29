Traficul feroviar este întrerupt, sâmbătă noapte, în zona Galaţi-Brăila, după ce un copac s-a prăbuşit peste linia de contact din cauza vântului puternic şi a ninsorii abundente, blocând ambele fire de circulaţie. Echipele CFR lucrează pentru îndepărtarea copacului şi remedierea defecţiunilor. La această oră, un tren interregio operat de CFR Călători este staţionat la Şendreni, începând cu ora 22:39.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în seara de 28 noiembrie 2026, circulaţia feroviară a fost afectată pe sectoarele Vădeni – Barboşi şi Şendreni – Barboşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori şi intensificări ale vântului.

Potrivit sursei citate, la ora 19:26, a fost identificată o defecţiune tehnică la calea ferată, pe sectorul Vădeni - Barboşi, fiind necesară închiderea temporară a unuia dintre cele două fire de circulaţie, traficul feroviar desfăşurându-se pe firul alăturat.

Ulterior, începând cu ora 20:45 , circulaţia feroviară a fost întreruptă pe ambele fire între staţiile CF Şendreni şi Barboşi, în urma semnalării unei avarii la linia de contact.

„În jurul orei 21:35, echipele de specialitate au constatat că un copac căzut în zona staţiei CF Barboşi Triaj a provocat ruperea liniei de contact pe ambele fire de circulaţie. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este temporar imposibilă pe sectorul afectat, până la îndepărtarea copacului şi restabilirea funcţionalităţii instalaţiilor”, precizează sursa citată.

Echipele de specialitate ale CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea copacului şi remedierea defecţiunilor, în vederea restabilirii circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă.

Sursa citată menţionează că, în urma acestor incidente, trenul IR 1832, operat de CFR Călători, staţionează în staţia CF Şendreni începând cu ora 22:39.

Circulaţia pe sectoarele afectate va fi reluată după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor necesare.

CFR S.A. regretă disconfortul creat publicului călător şi va reveni cu informaţii actualizate privind evoluţia intervenţiilor şi reluarea circulaţiei feroviare. Siguranţa circulaţiei trenurilor rămâne prioritară, iar personalul companiei este mobilizat pentru remedierea problemelor constatate”, se mai arată în comunicatul CFR SA.

Circulaţia feroviară, întreruptă între staţiile Crivina şi Brazi

Circulaţia feroviară este întreruptă între staţiile Crivina şi Brazi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, din cauza unui copac care a căzut în apropierea căii ferate şi a rămas înclinat spre instalaţiile de electrificare, provocând arcuri electrice în zona liniilor de contact de pe ambele fire de circulaţie, informează CFR SA.

Potrivit unui comunicat al companiei, incidentul s-a produs sâmbătă seara, la ora 23:36, la km feroviar 49+400, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile.

În urma incidentului, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe firul I, fiind necesară intervenţia personalului de specialitate.

Pentru remedierea situaţiei, a fost îndrumată din staţia CF Brazi o drezină-pantograf, utilaj feroviar specializat pentru intervenţii la instalaţiile de electrificare, în vederea îndepărtării copacului şi restabilirii condiţiilor de siguranţă.

În prezent, sunt afectate următoarele trenuri de călători: RE 11069, operat de Regio Călători, aflat în aşteptare; IRN 1669, operat de CFR Călători, care staţionează în staţia CF Crivina; IR 16534, operat de InterRegional Călători, care staţionează în staţia CF Brazi.

„Personalul CFR SA acţionează pentru remedierea incidentului şi reluarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor necesare”, precizează administratorul infrastructurii feroviare.

Editor : A.C.