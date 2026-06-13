Traficul s-a blocat pe Valea Oltului, după începerea lucrărilor de întreținere a pasajului de peste Râul Vadului, arată imagini trimise de telespectatorii Digi24. Șoferii au stat cu orele în ambuteiaje.

Unii șoferi spun că au stat chiar și 5 ore blocați în trafic pe Valea Oltului. Ei au cerut ajutorul autorităților pentru fluidizarea traficului, dar nu s-a luat nicio măsură.

„E ora 20:38 și stăm de la ora 18:00 în coadă la Boița și abia acum am ajuns la pasajul Râul Vadului, unde se circulă pe o bandă. Repară rosturile de la pod și le-au lăsat așa pentru weekend”, a spus un șofer.

„Coloana la 1 noaptea...așa ceva nu s-a înregistrat pe Valea Oltului. Vă dați seama? Și ăștia mai vrea să le plătim și roviniete, mai vrea să le plătim taxe de drum. Numai în România găsim așa ceva”, a afirmat un alt șofer

Centrul INFOTRAFIC a anunțat că până pe 25 iunie se fac lucrări de întreținere a pasajului peste Râul Vadului, circulația desfășurându-se alternativ, pe un singur sens.

„De asemenea, restricțiile de circulație instituite pe DN 7 (Valea Oltului), tronson kilometric 198+200 metri - 233+200 metri, între localitățile Călimănești și Câinenii Mari, județul Vâlcea, au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15.07.2026, pentru efectuarea lucrărilor pe versanții adiacenți suprafeței de rulare, constând în îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre.

Astfel, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 - 17:30.

Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în aceste zone și să evite manevrele riscante!”, mai arată un comunicat de presă.

Editor : A.C.