Live TV

Trafic oprit între Târgovişte şi Ploieşti: Un TIR cu sodă caustică lichidă şi clorură de var s-a răsturnat aproape de o benzinărie

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Traficul este oprit marţi dimineaţă între Târgovişte şi Ploieşti după ce un autocamion cu sodă caustică lichidă şi clorură de var s-a răsturnat parţial în afara carosabilului, în zona localităţii Dărmăneşti, din judeţul Dâmboviţa. Accidentul a avut loc în apropierea unei staţii de carburant. A fost stabilită o zonă de siguranţă pe o rază de 100 de metri.

„La data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 06:50, pe DN 72, în zona unei staţii de alimentare cu carburant dintre localităţile Dărmăneşti, judeţul Dâmboviţa, şi Brătăşanca, judeţul Prahova, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară. Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă şi 650 de kilograme de clorură de var, fiind constatate scurgeri de substanţă pe partea carosabilă", informează IPJ Dâmboviţa, citat de News.ro.

Pentru prevenirea oricărui pericol, în urma evaluării realizate de pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, a fost stabilită o zonă de siguranţă pe o rază de 100 de metri, iar circulaţia rutieră pe DN 72 a fost restricţionată.

Poliţiştii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localităţile I.L. Caragiale şi Dărmăneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în localitatea Brătăşanca, din judeţul Prahova.

„Recomandăm şoferilor să respecte indicaţiile poliţiştilor şi semnalizarea rutieră temporară, pentru evitarea oricărui pericol. Restricţiile vor fi menţinute până la eliminarea pericolului şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă", a transmis IPJ Dâmboviţa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident tm
Accident grav în Timiș. Două mașini și un camion s-au ciocnit, patru oameni au fost răniți
perchezitii politie 2
Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar de evaziune fiscală: prejudiciu de 4,5 mil. de lei, 17 mandate de aducere
accident rutier con rutier
O femeie de 43 de ani a murit după ce a fost lovită de un autocar pe Șoseaua Colentina din Capitală
masina de politie
IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean și cere bani pentru reparațiile unei mașini de poliție
accdent arda
Carambol cu 5 mașini pe A1, în județul Arad. 7 oameni au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri...
Luca Niculescu Guvern 2
Luca Niculescu merge azi în prima vizită oficială în calitate de...
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Luna noiembrie vine cu frig și ploi. Cum arată prognoza pentru...
Cutremur în România, marţi dimineaţă
Ultimele știri
Rusia își crește producția de motorină după acordul cu Trump. Ce cantități ar putea exporta lunar
Alexandru Rogobete anunță schimbări în comisiile care echivalează diplomele medicilor. „Orgoliile personale nu au ce căuta în decizii”
Tablou semnat de un pictor celebru, la preț de covrig. Cum a ajuns o pictură a lui Grigorescu să fie evaluată la 3,5 lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry, mărturisire dureroasă despre ultima conversație cu mama lui: "Eu sunt cel care trebuie să...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Balonul de Aur 2026, în mijlocul unei controverse! Pariuri uriașe pe clasamentul exact înaintea galei
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Accidentare importantă la FCSB! Ar putea rata deplasarea în Ardeal. Exclusiv
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a uitat! Harry Kane a pronunțat un nume după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, iar toată sala a aplaudat
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în noiembrie? Calendarul complet al plăților
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...