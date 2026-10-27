Trafic oprit între Târgovişte şi Ploieşti: Un TIR cu sodă caustică lichidă şi clorură de var s-a răsturnat aproape de o benzinărie

Traficul este oprit marţi dimineaţă între Târgovişte şi Ploieşti după ce un autocamion cu sodă caustică lichidă şi clorură de var s-a răsturnat parţial în afara carosabilului, în zona localităţii Dărmăneşti, din judeţul Dâmboviţa. Accidentul a avut loc în apropierea unei staţii de carburant. A fost stabilită o zonă de siguranţă pe o rază de 100 de metri.

„La data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 06:50, pe DN 72, în zona unei staţii de alimentare cu carburant dintre localităţile Dărmăneşti, judeţul Dâmboviţa, şi Brătăşanca, judeţul Prahova, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară. Autoutilitara transporta 1,4 tone de sodă caustică lichidă şi 650 de kilograme de clorură de var, fiind constatate scurgeri de substanţă pe partea carosabilă", informează IPJ Dâmboviţa, citat de News.ro.

Pentru prevenirea oricărui pericol, în urma evaluării realizate de pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, a fost stabilită o zonă de siguranţă pe o rază de 100 de metri, iar circulaţia rutieră pe DN 72 a fost restricţionată.

Poliţiştii au instituit filtre pentru devierea traficului rutier în localităţile I.L. Caragiale şi Dărmăneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în localitatea Brătăşanca, din judeţul Prahova.

„Recomandăm şoferilor să respecte indicaţiile poliţiştilor şi semnalizarea rutieră temporară, pentru evitarea oricărui pericol. Restricţiile vor fi menţinute până la eliminarea pericolului şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă", a transmis IPJ Dâmboviţa.

Editor : M.B.