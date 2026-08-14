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Video Tragedie pe șosea: trei mașini s-au ciocnit în Timiș. Un bărbat a murit, iar șase persoane au fost rănite

Data publicării:
masină accident
Foto: Captură video Digi24
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Un bărbat a murit, vineri dimineaţă, în urma unui accident rutier produs în dreptul localităţii Jena, din judeţul Timiş, în care au fost implicate trei autoturisme. Potrivit echipelor de intervenţie, în cele trei maşini se aflau şapte persoane, între care şi un minor. Răniţii primesc îngrijiri medicale la faţa locului, fiind conştienţi şi cooperanţi.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş informează că vineri dimineaţă, în jurul orei 8:45, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs în localitatea Jena.

„A fost alertat Detaşamentul de Pompieri Lugoj şi la locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, precum şi două ambulanţe SAJ. La faţa locului este alertat elicopterul SMURD Caransebeş”, precizează sursa citată.

Potrivit pompierilor, în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme în care se aflau şapte persoane, dintre care un minor.

„Din nefericire, pentru un bărbat, medicul de ambulanţă a declarat decesul. Toate celelalte persoane implicate primesc îngrijiri medicale la faţa locului, în stare conştientă şi cooperantă”, mai arată sursa citată.

Editor : C.S.

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