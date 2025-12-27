Tragedii pe munte, de Crăciun. Un turist a murit în Piatra Craiului, iar doi tineri au fost răniți grav după un accident cu ATV-ul

Salvamontiştii din Zărneşti, judeţul Braşov, au intervenit, sâmbătă, în urma unui apel de urgenţă care anunţa că un bărbat aflat pe un traseu din Masivul Piatra Craiului se află în stop cardio-respirator. În pofida eforturilor depuse de salvatorii montani, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Tot sâmbătă, salvamontiştii din Gorj au acordat primul ajutor unor tineri răniţi grav după ce s-au răsturnat cu un ATV, în Masivul Parâng.

„Marea sărbătoare a Crăciunului, urmată de Sfântul Ştefan, este un prilej de a ne bucura de natură şi de a fi alături de cei dragi. Din păcate, astăzi, în urma unui apel de urgenţă, am fost anunţaţi despre un caz grav privind o persoană în vârstă de 55 de ani, aflată pe traseul de urcare de la Fântâna lui Botorog spre Poiana Zănoaga, care se afla în stop cardio-respirator”, a anunţat Salvamont Zărneşti, relatează News.ro.

Potrivit sursei citate, patrula Salvamont Zărneşti, formată din trei salvatori montani, dintre care doi paramedici, aflaţi foarte aproape de zona incidentului, a ajuns la faţa locului în aproximativ zece minute. A fost solicitat de urgenţă şi sprijin aerian de la unitatea din Braşov, fiind „inserat” un medic de urgenţă foarte aproape de locul accidentului. Totodată, alţi opt salvatori montani au intervenit terestru, în limitele posibilului.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului al cărui trup neînsufleţit a fost dus la Fântâna lui Botorog, de unde a fost preluat de către IML şi Poliţia Oraşului Zărneşti”, a mai precizat Serviciul Salvamont Zărneşti.

Tineri grav accidentaţi după ce s-au răsturnat cu un ATV

Tot sâmbătă, salvamontiştii din Serviciul Consiliului Judeţean Gorj au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical şi pentru transportul la spital a doi tineri cu vârste de 20 şi 21 de ani, grav accidentaţi după ce s-au răsturnat cu un ATV în Parâng.

„Cele două persoane au suferit traumatisme grave, au avut pierdere a stării de conştientă şi, după ce au fost stabilizate şi imobilizate, au fost transportate la spital, în regim de maximă urgenţă, cu două ambulanţe Salvamont”, a informat Salvamont Gorj.

Aceeaşi sursă a prezicat că la acest caz au intervenit salvamontiştii aflaţi în serviciul de tură operativă din Baza Salvamont Rânca, din Masivul Parâng, aceasta fiind a patra intervenţie de sâmbătă a salvamontistilor gorjeni.

Şi salvamontiştii din judeţele Neamţ şi Argeş au avut parte de intervenţii dificile în cursul zilei de sâmbătă, pentru acordarea primului ajutor şi evacuarea unor turişti care au suferit traumatisme grave la picioare.

În Neamţ, salvatorii montani au intervenit cu două echipe, în urma unui apel 112, în cazul unui bărbat cu fractură la un picior. Accidentul s-a petrecut in zona Vf.Toaca, din Masivul Ceahlau.

Şi Salvamont Argeş a informat că, urmare a unui apel direct, echipa de salvatori montani aflată în tură operativă la Baza Salvamont Voina a intervenit pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a alunecat pe gheaţă, fiind posibil să fi suferit o fractură la un picior. Victima, un bărbat de 55 ani, a fost evaluată rapid, i s-a imobilizat piciorul şi a fost transportată cu ambulanţa Salvamont la întâlnire cu ambulanţa SMURD, fiind ulterior transportată la spital pentru investigaţii amănunţite şi pentru tratament.

