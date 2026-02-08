Live TV

Exclusiv Tragedii repetate pe DN6. Titi Aur: „Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”

Data publicării:
accident tm
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6. Sursa: captură video
Din articol
„Nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele” Educația rutieră, cheia reducerii accidentelor

Drumul național DN6 continuă să fie unul dintre cele mai periculoase din România, potrivit datelor oficiale și analizelor specialiștilor în siguranță rutieră. În 2025, pe acest tronson s-au înregistrat 325 de accidente, soldate cu 479 de victime. Invitat la Digi24, expertul în conducere defensivă Titi Aur a atras atenția asupra gravității situației și asupra numărului tot mai mare de decese produse în țara noastră.

„Anul trecut au fost 17 morți pe DN6. Anul acesta, cu accidentul în care au murit șapte cetățeni greci și cu cele trei victime de astăzi, avem deja zece morți din doar două accidente. Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”, a declarat Titi Aur.

Potrivit specialistului, comportamentul conducătorilor auto rămâne principala cauză a accidentelor grave, în timp ce infrastructura și starea tehnică a mașinilor au un rol secundar.

„Peste 90 - 95% din accidentele grave sunt produse din cauza factorului uman, adică greșeli, erori sau asumări riscante din partea celor aflați la volan. Nu drumul este vinovat și nu mașina, deși uneori pot exista și defecțiuni tehnice sau probleme de infrastructură”, a explicat acesta.

„Nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele”

Titi Aur a subliniat că România se confruntă cu un număr foarte mare de victime în trafic în fiecare an: „Avem anual peste 1.000 de morți, aproximativ 4.000 de răniți grav și în jur de 30.000 de răniți ușor. Cheltuim foarte mulți bani de la buget și, totuși, nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele”.

Expertul consideră că una dintre principalele probleme este lipsa conștientizării pericolului din trafic, în special în contextul mașinilor moderne, care oferă șoferilor un fals sentiment de siguranță.

„Mașinile moderne ne dau încredere, dar mulți conducători auto sunt needucați și neinstruiți din punct de vedere al siguranței. Nu este suficient să știi să pleci de pe loc sau să semnalizezi. Lipsește conștientizarea întregului fenomen”, a precizat Titi Aur.

El a subliniat că responsabilitatea nu aparține doar șoferilor, ci și pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și pasagerilor care nu respectă regulile de siguranță, inclusiv purtarea centurii. În opinia sa, nu există soluții rapide care să reducă semnificativ numărul accidentelor pe termen scurt, nici pe DN 6, nici pe alte drumuri naționale.

„Pe termen scurt nu există o soluție. Pe termen mediu și lung vorbim de educație și de un nou tip de comportament: unul responsabil”, a spus Titi Aur.

Educația rutieră, cheia reducerii accidentelor

Acesta a menționat că, la nivelul Ministerului Transporturilor, există în prezent grupuri de lucru care încearcă să identifice soluții pentru reducerea numărului de accidente, prin programe de educație rutieră și alte măsuri.

„Vestea bună pe care pot să o dau este că la Ministerul Transporturilor se fac niște demersuri, există acum niște grupuri de lucru și se încearcă, să zic rezolvarea și a acestei probleme, adică găsire de soluții pentru a reduce numărul de accidente prin educație rutieră în diferite forme”, a adăugat el.

Referindu-se la accidentele repetate de pe DN 6, Titi Aur a spus că, deși pot fi instalate indicatoare suplimentare sau pot fi impuse restricții de viteză, acestea nu pot rezolva problema în lipsa unui plan coerent.

„Nu se putea face ceva semnificativ în doar zece zile. Este nevoie de un plan adevărat, pe termen mediu și lung. Guvernul României trebuie să se preocupe serios de acest lucru. La un moment dat, trebuie făcut ceva”, a afirmat expertul.

El a concluzionat că reducerea numărului de victime pe șosele depinde în principal de schimbarea comportamentului participanților la trafic, dublată de măsuri de control și sancționare.

„Trebuie lucrat neapărat la educație, dar și la coerciție, în paralel. Fără responsabilitate și conștientizare, numărul accidentelor nu va scădea”, a mai spus Titi Aur.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Maia Sandu
2
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
4
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
5
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
Digi Sport
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
112 smurd inquam alexandru busca
Încă o tragedie pe DN6: trei morți și un om rănit grav după impactul dintre un TIR și un microbuz
Accidentul ar fi avut loc din cauza vitezei excesive FOTO Captură Video
Accident ca în filme în Ilfov după ce o mașină a „zburat” peste un sens giratoriu. Explicațiile lui Titi Aur
accident lugojel E70
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș. Echipa lui Răzvan Lucescu este în doliu
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur: „Se întâmplă la șoferii cu multă experiență”
Untitled
Momentul accidentului de pe DN6, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR
Recomandările redacţiei
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt...
Nicușor Dan și Donald Trump
Participă sau nu România la Consiliul pentru Pace al lui Trump...
edlpromo in fata ta toma_00334
Constantin Toma nu exclude o alianță PSD - AUR: „La ce joacă...
d trump si miss universe 2013, la moscova
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la...
Ultimele știri
Structuri misterioase detectate aproape de nucleul Pământului. Ce au descoperit cercetătorii care studiază câmpul magnetic
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Șeful de cabinet al premierului Keir Starmer demisionează după scandalul Peter Mandelson-Jeffrey Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile...
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Prezentatoarea care concurează cu Diletta Leotta. Atrage toată atenția cu ținutele pe care le are în studio
Adevărul
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
Pro FM
Soția lui Bocelli, reacție fermă când a fost întrebată dacă e geloasă pe admiratoarele artistului. Sunt...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la...
Newsweek
Ce vechime se pune la pensie dacă ai lucrat cu jumătate de normă? Câte puncte primești pentru un an muncit?
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Ben Affleck, despre cum își crește copiii alături de fosta soție Jennifer Garner: „Pui o povară asupra lor...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă