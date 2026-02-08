Drumul național DN6 continuă să fie unul dintre cele mai periculoase din România, potrivit datelor oficiale și analizelor specialiștilor în siguranță rutieră. În 2025, pe acest tronson s-au înregistrat 325 de accidente, soldate cu 479 de victime. Invitat la Digi24, expertul în conducere defensivă Titi Aur a atras atenția asupra gravității situației și asupra numărului tot mai mare de decese produse în țara noastră.

„Anul trecut au fost 17 morți pe DN6. Anul acesta, cu accidentul în care au murit șapte cetățeni greci și cu cele trei victime de astăzi, avem deja zece morți din doar două accidente. Parcă suntem porniți să batem recorduri la acest capitol”, a declarat Titi Aur.

Potrivit specialistului, comportamentul conducătorilor auto rămâne principala cauză a accidentelor grave, în timp ce infrastructura și starea tehnică a mașinilor au un rol secundar.

„Peste 90 - 95% din accidentele grave sunt produse din cauza factorului uman, adică greșeli, erori sau asumări riscante din partea celor aflați la volan. Nu drumul este vinovat și nu mașina, deși uneori pot exista și defecțiuni tehnice sau probleme de infrastructură”, a explicat acesta.

„Nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele”

Titi Aur a subliniat că România se confruntă cu un număr foarte mare de victime în trafic în fiecare an: „Avem anual peste 1.000 de morți, aproximativ 4.000 de răniți grav și în jur de 30.000 de răniți ușor. Cheltuim foarte mulți bani de la buget și, totuși, nu reușim să oprim acest carnagiu de pe șosele”.

Expertul consideră că una dintre principalele probleme este lipsa conștientizării pericolului din trafic, în special în contextul mașinilor moderne, care oferă șoferilor un fals sentiment de siguranță.

„Mașinile moderne ne dau încredere, dar mulți conducători auto sunt needucați și neinstruiți din punct de vedere al siguranței. Nu este suficient să știi să pleci de pe loc sau să semnalizezi. Lipsește conștientizarea întregului fenomen”, a precizat Titi Aur.

El a subliniat că responsabilitatea nu aparține doar șoferilor, ci și pietonilor, bicicliștilor, utilizatorilor de trotinete și pasagerilor care nu respectă regulile de siguranță, inclusiv purtarea centurii. În opinia sa, nu există soluții rapide care să reducă semnificativ numărul accidentelor pe termen scurt, nici pe DN 6, nici pe alte drumuri naționale.

„Pe termen scurt nu există o soluție. Pe termen mediu și lung vorbim de educație și de un nou tip de comportament: unul responsabil”, a spus Titi Aur.

Educația rutieră, cheia reducerii accidentelor

Acesta a menționat că, la nivelul Ministerului Transporturilor, există în prezent grupuri de lucru care încearcă să identifice soluții pentru reducerea numărului de accidente, prin programe de educație rutieră și alte măsuri.

„Vestea bună pe care pot să o dau este că la Ministerul Transporturilor se fac niște demersuri, există acum niște grupuri de lucru și se încearcă, să zic rezolvarea și a acestei probleme, adică găsire de soluții pentru a reduce numărul de accidente prin educație rutieră în diferite forme”, a adăugat el.

Referindu-se la accidentele repetate de pe DN 6, Titi Aur a spus că, deși pot fi instalate indicatoare suplimentare sau pot fi impuse restricții de viteză, acestea nu pot rezolva problema în lipsa unui plan coerent.

„Nu se putea face ceva semnificativ în doar zece zile. Este nevoie de un plan adevărat, pe termen mediu și lung. Guvernul României trebuie să se preocupe serios de acest lucru. La un moment dat, trebuie făcut ceva”, a afirmat expertul.

El a concluzionat că reducerea numărului de victime pe șosele depinde în principal de schimbarea comportamentului participanților la trafic, dublată de măsuri de control și sancționare.

„Trebuie lucrat neapărat la educație, dar și la coerciție, în paralel. Fără responsabilitate și conștientizare, numărul accidentelor nu va scădea”, a mai spus Titi Aur.

Editor : M.I.