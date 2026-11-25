Un incident grav s-a produs într-o stație de tramvai din București. Refugiul s-a prăbușit peste tramvaiul oprit în stație. Erau și călători acolo, însă nu se știe clar dacă au fost și oameni răniți.

Incidentul a avut pe strada Valea Cascadelor din Sectorul 6 al Capitalei. Un refugiu de stație STB s-a prăbușit peste un tramvai aflat în stația liniei.

Potrivit informațiilor din aplicația care informează călătorii despre incidente, circulația tramvaielor a fost blocată pe linia 25 pe sensul spre Depoul Militari timp de o oră și a fost introdusă în acest interval o linie navetă, 625. Traficul a fost reluat după ora 12:15.

Se poate observa din imagini cum structura refugiului s-a prăbușit peste tramvai, au fost distruse geamuri și s-au răspândit cioburi pe carosabil.

Editor : M.B.