Foto Transalpina a fost redeschisă luni circulației după ce drumul a fost închis din cauza viscolului

Data publicării:
transalpina drum inzapezit viscol drumuri deszapezire freza
Foto: DRDP Craiova/ Facebook

Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina, între Novaci şi Rânca, din judeţul Gorj, s-a redeschis luni dimineaţă, de la ora 09:15, după ce duminică seară a fost închisă din cauza viscolului foarte puternic şi a ninsorii viscolite, au anunţat autorităţile locale. Acestea solicită şoferilor să circule cu atenţie şi să aibă maşinile echipate de iarnă. 

„Se redeschide circulaţia rutieră pe DN 67C, (Transalpina), între Novaci şi Rânca, începând cu ora 09:15”, anunţă luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, potrivit News.ro. 

Potrivit sursei citate, autorităţile locale roagă şoferii să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă. 

Duminică seară, autorităţile din judeţul Gorj au anunţat că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate. 

Duminică, după ora 16:00, pe Transalpina a fost interzisă urcarea autovehiculelor către Novaci, din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului.  

Turiştii care au petrecut Crăciunul în staţiune au fost ajutaţi să coboare, autoturismele fiind încolonate în spatele utilajelor de deszăpezire care au deschis drumul.  

Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, încă de duminică după-amiază, că este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, din cauza codului roşu de viscol, drumarii sfătuindu-i pe turiştii aflaţi în zonă să coboare din timp. 

ranca-viscol (1)
Viscol puternic la Rânca. Autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune, iar mașinile sunt însoțite de drumari la coborâre
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu, portocaliu și galben de ninsori și viscol în majoritatea regiunilor HARTĂ
un barbat merge prin viscol
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte, cu rafale de până la 140 km/h
Copac sinaia
Furtună pe Valea Prahovei. Un copac a căzut peste o maşină cu trei persoane, la Sinaia, din cauza vântului puternic
masini la coada
Cum petrec românii Crăciunul. Sute de oameni stau la coadă în mașini, bară la bară, în drum spre pârtii
Simina Tănăsescu.
Ce spune președinta CCR despre întreruperea ședinței privind pensiile...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea...
Putin a semnat o lege care nu-l mai obligă să-și publice declarația de avere: „Un sistem arhaic”
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Guvernul nu a tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA. ANPDPD: „Ordonanța „trenuleț” nu schimbă acest drept”
