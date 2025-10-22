Transporturi incendiate pentru despăgubiri. O rețea organizată dădea foc la TIR-uri în care trebuia să fie marfă de lux

O rețea coordonată de doi administratori de firme a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și fals, după ce ar fi provocat intenționat incendii la tiruri cu marfă de lux. Aceștia voiau să primească despăgubiri de la asiguratori, iar prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei.

Membrii acestei rețele au organizat patru transporturi cu marfă de lux, iar de fiecare dată finalul a fost același. Tirurile au fost incendiate, iar marfa care ar fi fost transportată a fost declarată distrusă.

Scopul, spun anchetatorii, era de a lua bani de la asigurator pe această marfă. Incendiile ar fi fost provocate, iar marfa era de fapt inexistentă.

Cele patru transporturi au fost coordonate de doi oameni de afaceri din Oradea, care aveau și complici șoferi. Toți cei șase au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înșelăciune, tentativă de înșelăciune falsă și uz de fals.

În total, aceștia au solicitat despăgubiri de la asiguratori în valoare de peste 4 milioane de lei. Au primit 1,4 milioane, însă restul plăților au fost stopate după ce pe fir au intrat anchetatorii. A fost pus sechestru asigurator asupra bunurilor deținute de inculpați, pentru recuperarea prejudiciului.

