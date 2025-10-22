Live TV

Transporturi incendiate pentru despăgubiri. O rețea organizată dădea foc la TIR-uri în care trebuia să fie marfă de lux

Data publicării:
camion tir sosea
Foto: Profimedia Images

O rețea coordonată de doi administratori de firme a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și fals, după ce ar fi provocat intenționat incendii la tiruri cu marfă de lux. Aceștia voiau să primească despăgubiri de la asiguratori, iar prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei. 

Membrii acestei rețele au organizat patru transporturi cu marfă de lux, iar de fiecare dată finalul a fost același. Tirurile au fost incendiate, iar marfa care ar fi fost transportată a fost declarată distrusă. 

Scopul, spun anchetatorii, era de a lua bani de la asigurator pe această marfă. Incendiile ar fi fost provocate, iar marfa era de fapt inexistentă. 

Cele patru transporturi au fost coordonate de doi oameni de afaceri din Oradea, care aveau și complici șoferi. Toți cei șase au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru înșelăciune, tentativă de înșelăciune falsă și uz de fals. 

În total, aceștia au solicitat despăgubiri de la asiguratori în valoare de peste 4 milioane de lei. Au primit 1,4 milioane, însă restul plăților au fost stopate după ce pe fir au intrat anchetatorii. A fost pus sechestru asigurator asupra bunurilor deținute de inculpați, pentru recuperarea prejudiciului. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
drona pe cer inserat
Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru...
gel dezinfectant maini getty
UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții...
bani si cos cu alimente
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani...
Ultimele știri
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!”
Zeci de oameni au murit când adunau combustibil dintr-o cisternă care s-a răsturnat și a explodat, în Nigeria
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Protests against Israel's attacks on the Global Sumud Flotilla in Barcelona
Mașini incendiate la o manifestație pro-Palestina în Barcelona. Jandarmii au folosit sprayuri cu piper pentru a dispersa protestatarii
copac cazut pe masina
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
53rd Birthday and Freedom celebration of recently released Julian Assange in Melbourne - 03 Jul 2024
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept
avion in zbor pe cer galben cu albastru
O companie aeriană trebuie să-i plătească 11 milioane de dolari unui pasager care a făcut AVC în timpul zborului
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii au ajuns la Muzeul Național de Istorie
Partenerii noștri
Pe Roz
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal uriaș. Fosta iubită, mai tânără cu 39 de ani: „Nu...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
Marele Novak Djokovic și-a anunțat decizia
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...