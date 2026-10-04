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Video Trapperul Ian, reținut de Poliție, după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane din Capitală

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trapperul ian urineaza pe scena la arenele romane
Foto: captură video
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Cunoscutul trapper Ian, filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane din București, în fața publicului, a fost audiat de polițiștii din Capitală, după care a fost reținut pentru 24 de ore. El este acuzat de ultraj contra bunelor moravuri.

ACTUALIZARE 17:47 „În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost retinut pentru 24 de ore”, arată Poliția Capitalei.

Știrea inițială:

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: 

În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. 

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. 

În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. 

Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, arată comunicatul Poliției.

Cunoscutul trapper Ian a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în fața publicului. Momentul a avut loc în timpul concertului susținut alături de colegul său Azteca, primul din turneul național al celor doi artiști. 

Editor : A.C.

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