Traseul Papei Francisc în România. Unde îl pot întâlni credincioșii

A început numărătoarea inversă pentru vizita istorică pe care Papa Francisc o va face în România. Călătoria apostolică va începe pe 31 mai, în Bucureşti. În a doua zi a vizitei, Suveranul Pontif va fi la Şumuleu Ciuc şi la Iaşi. Pelerinajul se va încheia pe 2 iunie, la Blaj, unde Papa va beatifica şapte episcopi greco-catolici pe Câmpia Libertăţii.

Papa Francisc va merge la Catedrala Națională pentru rugăciune

Vizita de trei zile a Papei Francisc vine la două decenii după cea a Papei Ioan Paul al II-lea şi este a doua călătorie apostolică a unui Suveran Pontif în România. Sfântul părinte ajunge în ţara noastră pentru a invita la unitate şi întărirea credinţei.

Vizita stă sub motto-ul „Să mergem împreună!” şi are un logo marian, cu Maica Domnului ocrotind sub mantia ei un grup de oameni purtând o cruce. Papa invită la unirea tuturor sub acoperământul Fecioarei Maria, România fiind numită adesea Grădina Maicii Domnului.

Prima zi a călătoriei apostolice este dedicată autorităţilor politice şi bisericeşti din Capitală. După primirea oficială de la aeroport, Papa merge la Palatul Cotroceni pentru ceremonia de bun venit, vizita de curtoazie la președintele României și întâlnirea cu prim-ministrul.

Apoi, Sfântul Părinte va merge la Palatul Patriarhiei Bisericii ortodoxe române pentru o întâlnire privată cu Prea Fericitul Părinte Daniel, după care urmează întâlnirea cu Sinodul permanent al Bisericii ortodoxe. Întrevederea se încheie cu vizita Papei şi a patriarhului la Catedrala Naţională, pentru rugăciunea „Tatăl Nostru” și un cuvânt de salut din partea Succesorului lui Petru.

Credincioşii care nu şi-au rezervat locuri în catedrală vor putea urmări slujba pe mai multe ecrane

Prima zi a vizitei papale în România se încheie cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala „Sf. Iosif” a arhidiecezei romano-catolice de București. Credincioşii care nu şi-au rezervat locuri în catedrală vor putea urmări slujba pe cele trei ecrane ce vor fi instalate lângă catedrala Sf. Iosif. Alte două ecrane vor fi amplasate pe Calea Victoriei, două în Piaţa George Enescu şi un ecran în Piaţa Revoluţiei, la Memorialul Renaşterii.

Perimetrul în care se va desfăşura evenimentul a fost extins până în Piaţa Revoluţiei, tocmai pentru a da posibilitatea cât mai multor oameni de a participa. La finalul slujbei, Sfantul Părinte va trece cu papamobilul pe toate străzile unde sunt pelerini şi îi va saluta, un gest pe care Suveranul Pontif îl face des în vizitele sale.

În prima parte a zilei de sâmbătă, Sfântul Părinte va celebra Sfânta Liturghie la sanctuarul Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Estul Europei, dedicate Maicii Domnului.

Ceremonia de bun rămas va avea loc la Sibiu

În aceeaşi zi va vizita Catedrala „Sfânta Maria Regină” din Iași şi are programată o întâlnire cu tinerii şi familiile, în faţa Palatului Culturii din Iaşi. Aici însă, Papa nu va mai oficia nicio slujbă, ci doar va sta de vorbă cu oamenii adunaţi acolo.

În a treia zi a călătoriei apostolice, Sfântul Parinte va merge la Blaj, unde va prezida Sfânta Liturghie Publică Solemnă de Beatificare a celor șapte episcopi martiri greco-catolici. Beatificarea este o etapă în procesul de canonizare, care presupune recunoașterea sfințeniei.

După beatificare, cei șapte episcopi martiri ai închisorilor comuniste „trec în rândul fericiților” și se va desemna data din calendarul liturgic al Bisericii Catolice din România la care li se va cinsti memoria. După slujba de beatificare, Papa Francisc mai are o întâlnire în Blaj, cu comunitatea romă din oraş.

După întrevederea cu romii, în jurul orei 17:00, Papa soseşte cu elicopterul pe aeroportul din Sibiu, pentru ceremonia de bun rămas. Vizita de trei zile pe care Suveranul Pontif o va face în România este cea mai lungă vizită pe care Papa Francisc o are într-o ţară europeană.