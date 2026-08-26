Live TV

Trei arestări după un scandal la Maternitatea Braşov. Totul ar fi pornit de la o pacientă care i-a cerut colegei de salon să se spele

Data publicării:
hol de spital sau clinica blurat
Foto: Guliver/GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trei persoane din judeţul Covasna au fost arestate preventiv, într-un dosar de ultraj, complicitate la ultraj şi tulburarea liniştii şi ordinii publice deschis în urma unui scandal petrecut la Maternitatea din Braşov.

Totul ar fi pornit de o neînţelegere între două paciente internate la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Braşov, după ce una dintre acestea i-a cerut colegei de salon să se spele, relatează News.ro.

Femeia, din judeţul Covasna, şi-a chemat soţul şi rudele, iar ulterior a izbucnit scandalul.

Un trecător a chemat poliţia, după ce a văzut scandal în faţa spitalului. Când au ajuns poliţiştii, scandalagiii plecaseră deja, însă maşina cu care aceştia se deplasau a fost oprită în trafic, moment în care cei implicaţi, cinci bărbaţi şi două femei, au devenit violenţi cu echipajul de poliţie, după care au încercat să scape răspândindu-se pe străzile din zonă.

Toţi cei şapte au fost prinşi şi duşi la Poliţie pentru audieri, probele adunate la dosar indicând că trei dintre ei au agresat fizic forţele de ordine imediat după momentul interceptării.

Miercuri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele celor trei, instanţa de judecată emiţând mandate de arestare. Cei trei au fost duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Braşov.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Steag China
3
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta medicala misiune
Accident în Brașov: o ambulanță aflată în misiune s-a ciocnit cu un autoturism. Cinci persoane au ajuns la spital
complice medic ucis capitala
Complicele femeii din cazul medicului ucis și incendiat în București a fost prins de polițiști. Era urmărit național și internațional
Screenshot 2026-08-20 170340
O mașină de poliție a luat foc în timpul unei urmăriri. Sindicatul Europol: Polițiștii au nevoie de autospeciale sigure, performante
ID260457-INQUAM-PHOTOS-PANA-TUDOR
Începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Ce trebuie să știe locatarii. Apelul Poliţiei Locale
detiuut
Un deţinut de la Penitenciarul Baia Mare a evadat. Au fost amplasate filtre de poliție. Ce i-a spus soția înainte ca bărbatul să fugă
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu și Bolojan se ceartă pe legea salarizării: „Guvernul avea o...
medicine
Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Deputații au adoptat proiectul privind închiderea operațională și...
Ultimele știri
Rusia pare că pregătește o nouă escaladare a războiului din Ucraina (Bloomberg)
Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”
România a primit primii bani din programul de apărare SAFE, a anunțat Comisia Europeană. Reacția Guvernului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
VIDEO EXCLUSIV | Momentul accidentului lui Andrei Bordeianu! Avem imaginile care surprind tot ce s-a întâmplat
Fanatik.ro
„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Transferul care poate umple conturile la CSA Steaua: „Când vor intra banii o să fie liniște!”
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Victor Pițurcă, acuzat de mama băiatului său în vârstă de 19 ani: ”A venit cu 10 euro în buzunar. E foarte...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului