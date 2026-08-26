Trei arestări după un scandal la Maternitatea Braşov. Totul ar fi pornit de la o pacientă care i-a cerut colegei de salon să se spele

Trei persoane din judeţul Covasna au fost arestate preventiv, într-un dosar de ultraj, complicitate la ultraj şi tulburarea liniştii şi ordinii publice deschis în urma unui scandal petrecut la Maternitatea din Braşov.

Totul ar fi pornit de o neînţelegere între două paciente internate la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Braşov, după ce una dintre acestea i-a cerut colegei de salon să se spele, relatează News.ro.

Femeia, din judeţul Covasna, şi-a chemat soţul şi rudele, iar ulterior a izbucnit scandalul.

Un trecător a chemat poliţia, după ce a văzut scandal în faţa spitalului. Când au ajuns poliţiştii, scandalagiii plecaseră deja, însă maşina cu care aceştia se deplasau a fost oprită în trafic, moment în care cei implicaţi, cinci bărbaţi şi două femei, au devenit violenţi cu echipajul de poliţie, după care au încercat să scape răspândindu-se pe străzile din zonă.

Toţi cei şapte au fost prinşi şi duşi la Poliţie pentru audieri, probele adunate la dosar indicând că trei dintre ei au agresat fizic forţele de ordine imediat după momentul interceptării.

Miercuri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, pe numele celor trei, instanţa de judecată emiţând mandate de arestare. Cei trei au fost duşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Braşov.

Editor : M.B.