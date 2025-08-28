Live TV

Video Trei cetățeni turci, reținuți după atacul armat din Centrul Vechi. Printre ei s-ar afla liderul grupării

Data publicării:
ARH N20 PISTOLAR TURC ARESTAT-BETA_00332
Două atacuri în Centrul Vechi Cinci suspecți în dosar

Presupusul coordonator al atacurilor armate din Centrul Vechi al Capitalei a fost reținut pentru 24 de ore, alături de alți doi cetățeni turci opriți la Nădlac. Procurorii îi consideră parte din aceeași rețea din care fac parte și atacatorul care a tras asupra unei terase și complicele acestuia.

Cei trei bărbați au stat la audieri mai bine de 15 ore, însă nu au colaborat cu anchetatorii. Surse judiciare afirmă că aceștia nu au recunoscut sub nicio formă implicarea în cele două atacuri din Centrul Vechi. Ei urmează să fie prezentați în fața instanței, iar judecătorii vor decide măsura pe care o vor primi, în funcție de probele aduse de procurori.

Bărbații au fost prinși după ce poliția a organizat mai multe filtre pe autostrada Arad–Nădlac. Se aflau într-un taxi și, potrivit surselor din anchetă, ar fi încercat să părăsească țara. Unul dintre cei trei ar fi chiar cel care a planuit atacurile.

Două atacuri în Centrul Vechi

Primul atac a avut loc la jumătatea lunii august, când un bărbat a tras un foc de armă către doi bodyguarzi, după ce i-ar fi urmărit câteva străzi. Arma s-a blocat, iar individul ar fi aruncat pistolul și a reușit să fugă. Ulterior, un martor a găsit arma aruncată la gunoi și a alertat poliția, însă atacatorul nu a fost găsit atunci.

O săptămână mai târziu, același bărbat a revenit și a tras de șase ori spre o terasă din Centrul Vechi. Un bodyguard al restaurantului l-a urmărit, l-a imobilizat și l-a predat polițiștilor aflați în zonă.

Cinci suspecți în dosar

După arestarea preventivă a atacatorului, anchetatorii au descoperit și un complice, cel care i-ar fi înmânat ghiozdanul în care s-ar fi aflat arma.

Cu cei trei cetățeni turci reținuți recent, numărul suspecților vizați în dosar a ajuns la cinci. Printre aceștia se află și presupusul lider al grupării.

