Trei persoane date în urmărire internaţională au fost prinse de poliţiştii din Neamţ. Autoritățile din Italia au cerut arestarea lor

Poliţiştii din Neamţ au prins trei persoane care fuseseră date în urmărire internaţională de autorităţile din Italia, pentru comiterea infracţiunilor intermediere ilegală de forţă de muncă, exploatare prin muncă şi spălarea banilor. Pe numele acestora au fost emise, la începutul lunii octombrie, mandate europene de arestare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat, marţi, că poliţiştii au prins în Târgu Neamţ trei persoane, 29, 44 şi 48 de ani, care făceau parte dintr-o grupare ce avea preocupări infracţionale pe linia imigraţiei ilegale, intermedierii ilegale de forţă de muncă, exploatării prin muncă şi spălare a banilor.

„Autorităţile judiciare din Italia au solicitat arestarea persoanelor în cauză, în vederea predării, în baza mandatelor europene de arestare, emise la data de 1 octombrie a.c., aceştia fiind urmăriţi la nivel internaţional şi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de membru al unui grup infracţional, facilitarea intrării şi şederii neautorizate, fapte prevăzute de Legea Italiană de imigrare nr. 286/1998”, au afirmat poliţiştii citați de News.ro.

Cele trei persoane au fost prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reţinerea acestora pentru 24 de ore.

Persoanele respective vor fi prezentate Curţii de Apel Bacău pentru confirmarea mandatelor europene de arestare.

Editor : M.B.