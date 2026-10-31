Trei răniți într-un accident produs la Comarnic. Un şofer beat a intrat pe DN 1 fără a acorda prioritate

Trei persoane, între care un copil de şase ani, au fost rănite, sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe Valea Prahovei, în oraşul Comarnic, după ce un şofer beat a intrat pe DN 1 fără a acorda prioritate.

Potrivit oficialilor Poliţiei Prahova, evenimentul rutier a avut loc în oraşul Comarnic.

„Din primele verificări efectuate, a reieşit că un bărbat de 61 de ani, ar fi condus un autoturism pe strada Ghioşeşti şi la pătrunderea pe drumul naţional ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe direcţia Braşov - Ploieşti. În urma impactului, trei persoane aflate în cel de-al doilea autoturism, respectiv conducătorul auto, un bărbat de 35 de ani, o femeie de 39 de ani şi un minor de 6 ani, au suferit leziuni corporale, fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean, citați de News.ro.

Poliţiştii rutieri i-au testat pe cei doi şoferi implicaţi în accident, constatând că în cazul şoferului care a provocat accidentul etilotestul a indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul în vârstă de 35 de ani care circula regulamentar nu consumase alcool.

În urma accidentului poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a spus că acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare, prioritare fiind protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional.

„Sunt la curent cu evoluţia situaţiei de securitate din nord-estul României, unde două drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional. Forţele şi mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au fost activate, iar acţiunile de monitorizare şi intervenţie sunt în desfăşurare. Sunt în permanentă legătură cu structurile militare responsabile şi cu celelalte instituţii implicate în gestionarea situaţiei", a scris Oprea pe Facebook.

„Prioritatea noastră este protejarea populaţiei şi a spaţiului aerian naţional. Vom informa publicul în mod transparent, pe măsură ce situaţia evoluează”, a adăugat el.

Editor : M.B.