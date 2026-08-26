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Video Trei români au încercat să jefuiască un magazin de bijuterii din Londra săpând un tunel. Cum au fost prinși

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Foto: Metropolitan Police London/ Facebook
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O tentativă de jaf ca în filme a avut loc a Londra. Protagoniști sunt trei români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că bărbații au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline.

Cei trei români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență, în care cineva a anunțat o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre bărbați chiar pe o alee din zonă. Uterior, au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care, cel mai probabil, bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă.

Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Al doilea suspect a fost prins pe un acoperiș din zonă, după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel de-al treilea român a fost depistat în aeroport, în timp ce încerca să fugă în Irlanda.

Pagubele aduse de cei trei români ajung, după estimările autorităților, undeva la 700.000 de lire sterline. Cei trei români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.

Editor : M.B.

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