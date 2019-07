Turiști în vacanță la Băile Felix, evacuați din camping de polițiști

Turiștii dintr-un camping din Băile Felix, județul Bihor, au fost evacuați de polițiști și un executor judecătoresc. Oamenii s-au trezit prinși în mijlocul unui conflict, vechi de două decenii, între primărie și administratorii terenului. Primăria a obținut spațiul în instanță. Foștii administratori au primit termen 30 de zile să-și strângă toate bunurile.

Zeci de turiști, aflați în vacanță într-un camping din Băile Felix, au devenit victimele unui vechi conflict dintre primărie și administratorii spațiului în care și-au instalat rulotele și corturile. Printre ei, o familie de români venită din Italia.

Primăria comunei Sânmartin vrea să preia în proprietate terenul, în baza unei hotărâri judecătorești definitive a Curții Supreme. A contestat vânzarea spațiului și a câștigat în urma unui proces lung de 19 ani.

„Sentințele sunt din 2016 pronunțate, dar până în prezent au tot amânat evacuarea, au obținut suspendarea în instanță”, spune Mirel Alexandru, avocatul Primăriei Sânmartin.

„După 25 de ani în care au valorificat aceste bunuri în centrul stațiunii, cu complicitatea factorilor politici locali, pentru că nu mă ascund să spun asta, mă gândesc că nu se dau duși”, afirmă Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin.

Terenul de două hectare și jumătate are o valoare de piață de peste 2,5 milioane de euro. Acolo funcționează o parcare cu o capacitate de 250 de locuri și un camping. Administratorii acestora susțin că ar fi cumpărat legal spațiul, chiar dacă primăria a refuzat să încaseze suma de 200.000 de lei.

„Banii se găsesc la primăria comunei Sânmartin, consemnați la CEC, încă din 2002”, spune Ioan Cretaș, administrator.

„S-a făcut evaluare, am achitat acest spațiu comercial, în 2002. Practic am pierdut totul. Tot ceea ce am cumpărat, legal, prin instanță”, spune Rodica Muțiu, administrator.

Primăria Sânmartin susține că, după evacuare, va moderniza parcarea și campingul, care vor continua să funcționeze.