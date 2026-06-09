Momente de groază pe Transfăgărășan: mai mulți turiști au fost atacați de urși, într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș.

O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital.

Cu răni s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital, cu răni la mâini.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri.

Editor : M.B.