Video Turiști străini atacați de urși pe Transfăgărășan. Trei oameni au ajuns la spital Data publicării: 09.06.2026 08:27 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Sursa: captură video Momente de groază pe Transfăgărășan: mai mulți turiști au fost atacați de urși, într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. Un urs a rănit patru oameni în Japonia: unul dintre atacuri a fost filmat Panică în traficul din Constanța. Un TIR scăpat de sub control a lovit mașinile care i-au ieșit în cale: două persoane internate Afacere profitabilă după furtul Coifului de la Coțofenești. Unul dintre hoți a făcut un magazin online de haine cu imaginea tezaurului Mărturia unui rezident de la Spitalul Floreasca, despre colegul găsit mort: Erau glume „să-mi faci și mie asta”. Spunea că e obosit Cutremur în Filipine: cel puțin 32 de morți Accident la circ, în Slatina: un acrobat a căzut peste un spectator Momentul în care un avion se prăbușește în Republica Dominicană Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac: „Un Guvern care nu are o susținere explicită nu e o soluție pentru România” Proteste la MIPE față de legea salarizării: „Fondurile europene nu se absorb singure” O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital.Cu răni s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital, cu răni la mâini.Autoritățile au emis mesaje RO-Alert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri. Editor : M.B. Etichete: urs vidraru transfagarasan turist strain Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru... 2 Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt... 3 Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor, după ce numele său a fost vehiculat... 4 Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin... 5 Proiect depus în Parlament pentru ca foștii colaboratori ai securității și cei condamnați...