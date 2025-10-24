Doar două zile îi mai despart pe creștinii români de momentul sfințiii Catedralei Naționale. Evenimentul istoric pentru ortodoxie va aduna zeci de mii de oameni, oficiali și pelerini veniți din toată colțurile țării. 15 ani a durat construcția celui mai mare lăcaș de cult ortodox din lume, anunță Digi24.

Dealul Arsenalului se numește bucata de pământ pe care s-a ridicat Catedrala Națională, a cărei construcție a început, efectiv, în 2010. Doi regi și șase patriarhi au ținut viu visul Catedralei Naționale aproape 125 de ani. Statul român a dat două legi prin care s-a angajat să sprijine proiectul, însă construcția a fost blocată mai bine de un secol pe fondul războaielor, crizelor politice și economice.



Lăcașul de cult depășește acum în înălțime Parlamentul, colosul administrativ pentru care regimul comunist a sacrificat, în urmă cu 45 de ani, unul dintre cele mai vechi cartiere din București, inclusiv trei biserici demolate complet și două mutate.

Construcție de 270 de milioane de euro

Lucrările la Catedrala Națională au durat 15 ani și au costat 270 de milioane de euro. Selectarea proiectului și alegerea constructorilor s-au întins pe trei ani.

Cel mai mare lăcaș ortodox din lume are o înălțime de 127 de metri, ferestrele superioare oferă o perspectivă completă asupra Bucureștiului, dar și spre interiorul care ocupă peste 13.000 de metri pătrați.



Din cele aproape 400 de ferestre ale Catedralei, 120 sunt vitralii. Lumină dau și cinci candelabre din bronz, cu podoabe de piatră albă şi cruci patriarhale.

Sub catedrală sunt două săli polivalente, fiecare cu altarul său.

Cel mai mare clopot cu balans liber din lume

Edificiul are 8 lifturi și 6 clopote care, împreună, cântăresc 33 de tone, cu o durată de viață estimată la 400 de ani.

Înălțimea clopotului mare depășește 3 metri. Demn de un record mondial - clopotul principal este cel mai mare cu balans liber din lume. Găzduite de turnul clopotniță, la mai bine de 60 de metri înălțime, cele șase clopote vor putea fi auzite de la 15 km distanță, practic din toată Capitala.

Cele 28 de uși de bronz ale Catedralei sunt coordonate computerizat, iar în caz de alarmă se deschid simultan.

Clădirea Catedralei Naționale a fost proiectată să reziste la cutremure cu magnitudine peste 8,5

Editor : C.A.