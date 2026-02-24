Live TV

Video Un adolescent care era pe trotinetă a fost lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Accidentul, surprins de o cameră de bord

adolescent pe trotineta pe strada
Foto: Captură video Digi24

Un accident grav a avut loc în centrul orașului Cluj-Napoca. Un adolescent în vârstă de 17 ani, care era pe trotinetă, a fost lovit în plin de un autobuz. Tânărul ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, iar șoferul autobuzului nu l-a mai putut evita.

Accidentul s-a petrecut pe o stradă intens circulată din centrul orașului Cluj-Napoca. Un tânăr de 17 ani, care se deplasa cu trotineta pe o stradă secundară, ar fi intrat în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, pentru a vira la stânga. În acel moment a fost lovit din plin de un autobuz condus de un bărbat de 50 de ani, care circula regulamentar pe bulevard.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord a autobuzului, iar pe imagini se poate vedea cât de puternic a fost impactul, în urma căruia parbrizul autobuzului s-a spart.

Adolescentul nu purta cască de protecție și avea căști în urechi în momentul producerii accidentului.

În urma impactului, acesta a fost rănit, însă era conștient și cooperant la sosirea echipajelor de intervenție. Ulterior, tânărul a fost dus la spital pentru investigații suplimentare, dar și pentru tratament de specialitate.

În autobuz nu au fost înregistrate alte victime. Totodată, atât șoferul autobuzului, cât și minorul, au fost testați pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Editor : C.S.

