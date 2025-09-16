Live TV

Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Data actualizării: Data publicării:
accident trotineta electrica
Foto cu caracter ilustrativ. Profimedia

Un băiat de 15 ani din Piatra-Neamț a murit după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică, pe strada Ștefan cel Mare. Minorul a fost transportat la spital, dar medicii nu au mai putut să-l salveze, informează Agerpres.

Potrivit IPJ Neamț, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

„La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală (...) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului.

În primele șapte luni ale acestui an, în județul Neamț au fost raportate oficial șapte accidente grave în care au fost implicați conducători de trotinete, comparativ cu un singur accident în aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul accidentelor cu trotinete a crescut în ultimul an: 1.500 de cazuri doar în 2025, față de 1.300 în tot anul trecut. Șapte persoane au murit și 1.600 au fost rănite, majoritatea fără echipament de protecție și ignorând regulile de circulație.

