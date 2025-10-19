Live TV

Video Un agent de pază a fost reținut după ce a lovit un bărbat care fura haine, într-un mall din București

agent de paza bataie barbat mall afi cotroceni
Foto: captură video

Un agent de securitate a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit peste faţă un bărbat acuzat de furt, într-un mall din Capitală. Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 800 de lei. A fost începută şi urmărirea penală faţă de cele două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 22 Poliţie au dispus sâmbătă reţinerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, angajat în calitate de agent de securitate, sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă. 

„Agentul de securitate ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 31 de ani, lovindu-l cu palma în zona feţei, fără să fi fost provocat, în contextul unui incident de furt petrecut într-un magazin din Sectorul 6. În urma verificărilor s-a stabilit că persoana agresată, împreună cu o femeie în vârstă de 30 de ani, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare (o geacă şi o pereche de blugi), ulterior femeia părăsind incinta magazinului purtând geaca, fără achitarea contravalorii bunurilor. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 800 de lei” arată comunicatul oficial al Poliţiei, potrivit News.ro. 

Potrivit unor surse, incidentul a avut loc în Mall Afi Cotroceni. După ce ar fi ieşit din magazin, cele două persoane ar fi fost interceptate de agentul de securitate, iar bărbatul ar fi fost condus într-un spaţiu închis, unde ar fi fost agresat fizic. 

„Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secţiei de poliţie pentru clarificarea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale. În urma administrării probatoriului a fost începută urmărirea penală faţă de cele două persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, iar faţă de agentul de securitate a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă”, mai transmite Poliţia Capitalei. 

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. 

