Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat miercuri dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.Bărbatul este acum căutat de polițiști.

„La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău, citat de News.ro.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani.

În prezent, polițiștii au pornit în căutarea bărbatului.

„Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a fugit în jurul orelor 17:50 din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, Secţia de psihiatrie. Unitatea de deţinere a fost alertată de urgenţă, administraţia penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituţională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoşani şi Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din poliţişti de penitenciare şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău şi alte forţe de sprijin'', anunţă Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Deţinutul are o înălţime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, faţă ovală, sprâncene arcuite, mustaţă deasă cu colţurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurţi de culoare închisă şi tricou de culoare albă.

În prezent se efectuează toate activităţile specifice pentru găsirea celui în cauză.

Cei care au informaţii pot apela numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Botoşani, la numărul de telefon 0231.515.937.

