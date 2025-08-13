Live TV

Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta 112
Foto Shutterstock

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat miercuri dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.Bărbatul este acum căutat de polițiști.

„La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău, citat de News.ro.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani.

În prezent, polițiștii au pornit în căutarea bărbatului.

„Deţinutul Crainiciuc Ştefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a fugit în jurul orelor 17:50 din autospeciala aflată în mişcare, aparţinând Penitenciarului Botoşani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, Secţia de psihiatrie. Unitatea de deţinere a fost alertată de urgenţă, administraţia penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituţională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoşani şi Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din poliţişti de penitenciare şi reprezentanţi ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău, Brigada Mobilă de Jandarmi Bacău şi alte forţe de sprijin'', anunţă Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Deţinutul are o înălţime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, faţă ovală, sprâncene arcuite, mustaţă deasă cu colţurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurţi de culoare închisă şi tricou de culoare albă.

În prezent se efectuează toate activităţile specifice pentru găsirea celui în cauză.

Cei care au informaţii pot apela numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Botoşani, la numărul de telefon 0231.515.937.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Digi Sport
S-a aflat cine încasează 500 de milioane € după moartea lui Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu primește cu totul altceva
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and German Chancellor Friedrich Merz prepare for a talk of European leaders with the US Presiden
Trump a discutat cu liderii UE și cu președintele Ucrainei înainte de...
pompieri smurd
Patru oameni au fost răniți într-o explozie la Bacău. A fost activat...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii...
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale...
Ultimele știri
Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
Circulație restricționată pe Valea Prahovei, după un accident la Comarnic. Patru oameni au fost răniți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Deținutul evadat din Dâmboviţa a fost prins. El fusese condamnat pentru act sexual cu un minor
violenta domestica
Femeie din Bacău, bătută de soț în plină stradă pentru că a spart un borcan. Bărbatul a fost arestat
detinut
Alertă în toată România după evadarea unui deținut condamnat pentru act sexual cu un minor
ostra alimentare apa
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații
echipe de interventia la un accident din italia
Accident grav pe o autostradă din Italia. Trei oameni au murit, 18 au fost răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Lovitură după lovitură pe final de mercato: Rodrygo și Donnarumma, la același club!
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...