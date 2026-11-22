Un autovehicul al Societăţii de Transport Bucureşti a fost implicat într-un accident rutier care s-a produs duminică seară pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte, trei persoane fiind rănite.

„Din primele cercetări, s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 57 de ani a condus un autovehicul din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte şi a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeaşi bandă de circulaţie. În urma accidentului de circulaţie, trei persoane care se aflau în autovehiculul din cadrul Societăţii de Transport Bucureşti au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri", a informat Brigada Rutieră, potrivit Agerpres.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Traficul rutier este restricţionat pe ambele benzi de circulaţie, pe sensul de ieşire din municipiul Bucureşti.

Editor : M.B.