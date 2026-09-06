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Video Un avion cargo Amazon a ieșit de pe pista aeroportului din Miami și a lovit mai multe vehicule. Traficul aerian a fost suspendat

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Avionul cargo Amazon după ce a depășit pista la aterizare pe Aeroportul Internațional Miami. Sursa foto: Profimedia Images
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Un avion cargo care venea din Puerto Rico a ieşit de pe pistă la Aeroportul Internaţional din Miami, duminică potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), relatează presa americană.

„Zborul 7598 al companiei 21 Air a depăşit pista după aterizarea pe Aeroportul Internaţional din Miami, duminică, 6 septembrie, în jurul orei 14:00, ora locală. Avionul de marfă Boeing 767-300 a decolat de pe Aeroportul Internaţional Luis Muñoz Marín din San Juan, Puerto Rico”, se arată într-un comunicat FAA.

Înregistrările centrului de control al traficului aerian de pe LiveATC.com indică faptul că aeronava a depăşit capătul pistei şi ar fi lovit, de asemenea, un vehicul aflat pe o cale de acces din perimetrul aeroportului.

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„În jurul orei 14:00 astăzi, zborul 7598 al companiei Prime Air a depăşit pista diagonală a Aeroportului Internaţional din Miami şi se află imobilizat la capătul nord-vestic al aeroportului”, se arată într-un comunicat emis de Aeroportul Internaţional din Miami.

„Toate pistele şi căile de rulare de la MIA sunt închise în prezent, începând cu ora 15:00, iar interdicţia de decolare este în vigoare. Serviciul de pompieri şi salvare din Miami-Dade (MDFR) a intervenit”, se mai precizează în comunicatul aeroportului.

Serviciul de Pompieri și Salvare Miami-Dade a transmis că echipajele „au primit informații despre o situație periculoasă care implica un avion ce a depășit pista și a lovit mai multe vehicule”, la ora locală 13:55 (18:55 BST). Autoritățile „au ajuns la fața locului și au găsit un avion care luase foc în urma accidentului, cu flăcări puternice și degajări de fum”.

Potrivit comunicatului citat de BBC , la fața locului sunt „mai multe persoane care primesc îngrijiri”, iar peste 60 de membri ai Serviciului de Pompieri și Salvare Miami-Dade participă la intervenție. „Vom furniza informații suplimentare despre starea persoanelor pe măsură ce acestea devin disponibile”, se arată în comunicat.

Editor : M.I.

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