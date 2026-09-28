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Un avion de mici dimensiuni a aterizat forţat pe aerodromul din Iași. Pilotul a fost rănit și a ajuns la spital

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Avion de mici dimensiuni.
Avion de mici dimensiuni. Foto: Digi24
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Pompierii militari au fost solicitaţi luni să intervină la Aerodromul Iaşi, după ce turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă ultrauşoară care a întâmpinat defecţiuni tehnice în zbor, iar apoi a aterizat forţat. Pilotul a fost rănit uşor, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 1 şi un echipaj medical cu medic, al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu echipajele aferente, potrivit Agerpres.

„La sosirea forţelor de intervenţie, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultrauşoară, în care se afla doar pilotul. Potrivit informaţiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecţiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conştient şi prezenta escoriaţii la nivelul membrelor inferioare şi sângerare la nivelul cavităţii bucale", a precizat sursa citată.

Pilotul a fost preluat de echipajul TIM şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

Editor : M.B.

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