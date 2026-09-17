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Un băiat de 11 ani din Timiș a fost bătut la școală de un coleg de 13 ani, la finalul orelor. El a ajuns la spital

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sala de clasa cu banci goale
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Un băiat de 11 ani din localitatea Chevereşu Mare, judeţul Timiş, a fost dus la spital, după ce a fost bătut de un coleg de 13 ani, la şcoală, la finalul programului. Poliţiştii au deschis dosar penal.

„La data de 16 septembrie 2026, în jurul orei 14:30, poliţiştii Secţiei 1 Rurale Timişoara au fost sesizaţi de către mama unui minor în vârstă de 11 ani cu privire la faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de un alt minor, incidentul având loc la unitatea de învăţământ din localitatea Chevereşu Mare la care cei doi minori sunt elevi.

Din primele verificări efectuate, a rezultat că, după încheierea programului şcolar, între cei doi minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi izbucnit un conflict pe fondul unor neînţelegeri, iar ulterior aceştia s-ar fi agresat reciproc”, a transmis, joi, IPJ Timiş, potrivit News.ro. 
 
Băiatul în vârstă de 11 ani a fost transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.
 
Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

Editor : C.S.

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