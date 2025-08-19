Live TV

Un băiat de şase ani a fost căutat de pompieri după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Unde a fost găsit

Data actualizării: Data publicării:
plaja in odesa
FOTO: Profimedia Images

Un băiat în vârstă de şase ani este căutat, marţi, după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns în zonă.

ACTUALIZARE 14.23: Pompierii au anunţat că băiatul a fost găsit în zona plajei Hanul Piraţilor. El a fost predat în siguranţă părinţilor.

Știrea inițială: „Echipajul SMURD Alezzi a fost alertat de către părinţii unui băieţel în vârstă de 6 ani, cu privire la dispariţia acestuia în zona plajei Zanzibar din Mamaia Nord (complexul Alezzi)”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, citați de News.ro.

Ei au menţionat că, la momentul dispariţiei, copilul purta o pereche de pantaloni scurţi de culoare albastră cu buline colorate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
1
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Geoffrey Hinton
4
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație, în divorțul lui Dan Alexa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Guvernul vrea să prioritizeze investițiile din PNRR care pot fi...
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski...
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult...
nicusor dan face declaratii
Reuniune a liderilor europeni, după întâlnirea Trump-Zelenski...
Ultimele știri
Un bărbat de 35 de ani din Botoşani a găsit mort lângă calea ferată, după ce a căzut din tren. Cadavrul, descoperit de un angajat CFR
Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
Guvernul acordă noi ajutoare pentru familiile din zonele afectate de inundații. Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
salvare
Operațiune dificilă pe o plajă din Constanţa: Două persoane luate de curenţi au fost salvate de jandarmi
cearsaf
Taxă de 50 de lei pe cearșaf pe plajă la Mamaia. Protecția Consumatorului spune că e ilegal, dar nu dă amenzi
elicopter smurd
Accident grav pe DN 76, în judeţul Bihor: Un bărbat a murit, o femeie a fost resuscitată şi preluată de elicopterul SMURD
BUCURESTI - EXERCITIUL SEISM 2025-CONVEX-3 - 21 IUN 2025
Un copil de 5 ani a murit după ce a căzut într-o fosă septică a căminului cultural
avion gura portitei
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Gura Portiței din Delta Dunării. Două persoane au murit
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce i-ar fi șoptit prințul Philip reginei la nunta lui Harry și Meghan. Comentariul său a stârnit rumoare după...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
O influenceriță a fost „aproape decapitată” după ce eșarfa de mătase i s-a prins în mașină: „Era să mor din...
Digi Sport
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Procurorul-șef și soția, venituri de 1.000.000 lei. Îi cer lui Bolojan să nu taie pensiile speciale
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Sophie Turner, despre sărutul „dezgustător” experimentat pe platourile de la „The Dreadful”. „A fost cel mai...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...