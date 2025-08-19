Un băiat de şase ani a fost căutat de pompieri după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Unde a fost găsit

Un băiat în vârstă de şase ani este căutat, marţi, după ce a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. Mai multe echipaje de pompieri au ajuns în zonă.

ACTUALIZARE 14.23: Pompierii au anunţat că băiatul a fost găsit în zona plajei Hanul Piraţilor. El a fost predat în siguranţă părinţilor.

Știrea inițială: „Echipajul SMURD Alezzi a fost alertat de către părinţii unui băieţel în vârstă de 6 ani, cu privire la dispariţia acestuia în zona plajei Zanzibar din Mamaia Nord (complexul Alezzi)”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, citați de News.ro.

Ei au menţionat că, la momentul dispariţiei, copilul purta o pereche de pantaloni scurţi de culoare albastră cu buline colorate.

