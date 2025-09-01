Un băiețel de un an și 8 luni a murit, luni, după ce a căzut într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii, care funcționa ca și creșă, și a unui restaurant din Timișoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică modul în care a fost supravegheat minorul.

„La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului. „Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se efectuează verificări şi cu privire la supravegherea copiilor”, a precizat IPJ Timiş.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, angajatele centrului foloseau ca loc de joacă o curte aparținând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înțelegeri, copiii erau scoși acolo la aer peste zi, când nu erau clienți, restaurantul având program doar seara.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, Aura Danielescu, a declarat că băiețelul nu era înscris în sistemul de învățământ și că este posibil să fie vorba despre un club neautorizat, relatează Agerpres.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie. Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământul”, a precizat Aura Danielescu într-o informare de presă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică în continuare împrejurările în care s-a produs tragedia.

