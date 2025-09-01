Live TV

Video Un băiețel de un an și 8 luni a fost găsit mort într-un iaz din curtea unui centru pentru copii din Timișoara

Data publicării:
banda-politia-nu-treceti
Foto: Captură video

Un băiețel de un an și 8 luni a murit, luni, după ce a căzut într-un iaz ornamental aflat în curtea comună a unui club pentru copii, care funcționa ca și creșă, și a unui restaurant din Timișoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică modul în care a fost supravegheat minorul.

„La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.

În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului. „Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se efectuează verificări şi cu privire la supravegherea copiilor”, a precizat IPJ Timiş.

Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, angajatele centrului foloseau ca loc de joacă o curte aparținând unui restaurant din vecinătate. În baza unei înțelegeri, copiii erau scoși acolo la aer peste zi, când nu erau clienți, restaurantul având program doar seara.

Șefa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, Aura Danielescu, a declarat că băiețelul nu era înscris în sistemul de învățământ și că este posibil să fie vorba despre un club neautorizat, relatează Agerpres.

„Ne pare extrem de rău pentru această tragedie. Incidentul nu s-a petrecut în grupele de antepreşcolar ale judeţului Timiş. Este posibil să fie un club neautorizat, care nu face parte din sistemul de învăţământul”, a precizat Aura Danielescu într-o informare de presă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și verifică în continuare împrejurările în care s-a produs tragedia.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
Kaja Kallas
4
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Digi Sport
I-au prins: un model celebru este în fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a ”strălucit” la Festivalul de la Veneția
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci măsuri din pachetul doi...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen a ajuns la Constanța. Nicușor Dan: Am subliniat...
Rome, Italy, on 20 June 2025. European Commission President Ursula von der Leyen and Italian Prime Minister Giorgia Meloni attend 'The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent' summit, at Villa Doria Pamphi
Măsurile pe care le va lua UE, după ce a avionul cu care zbura șefa...
profimedia-0858897362
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al...
Ultimele știri
CSM anunță că va sesiza procurorii pentru „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora
Kelemen Hunor: „Coaliţia trebuie să meargă mai departe cu Bolojan în fruntea Guvernului”. Ce spune liderul UDMR despre reforma locală
Încă un român și un nepalez au fost implicați în agresiunea asupra muncitorului străin din Cluj-Napoca. Ce susține avocata atacatorului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
amstaff
O tânără de 26 de ani a fost atacată de un Amstaff pe stradă în Galați. Proprietarul, amendat și cercetat penal
Ekrem Imamoglu
Primarii europeni și balcanici, printre care și Dominic Fritz, au fost împiedicați să-l viziteze în închisoare pe edilul Istanbulului
pacient in spital
Două cazuri de infectare cu virusul West Nile în judeţul Timiş. Unul dintre pacienţi este în stare gravă la ATI
raw accident tramvaie 290825 _1__00545
Accident grav în Timișoara: două tramvaie s-au ciocnit. Trei persoane au fost rănite. Traficul este complet blocat
voluntariat copaci
Seceta a lovit și marile orașe. Povestea tinerilor care udă, seară de seară, copacii de pe domeniul public. „Omul sfințește locul”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Cum sunt românii păcăliţi în bazarele din Istanbul. Sfaturi de aur pentru a nu plăti de 3-4 ori mai mult...
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...