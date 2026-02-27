Un bărbat a fost amenințat cu arma de un șofer, după un conflict izbucnit în parcarea unui complex comercial din Sectorul 6. Totul ar fi pornit în momentul în care victima, aflată la volanul unei mașini de mare tonaj, nu a avut suficient spațiu pentru a intra în parcare și i-ar fi cerut celuilalt șofer să-și mute autoturismul. Situația a degenerat rapid, iar unul dintre bărbați a scos un pistol. Suspectul a fost plasat sub control judiciar.

În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate vedea cum, în urma discuțiilor, bărbatul scoate arma din portbagaj și merge la mașina victimei. Ulterior, îndreaptă pistolul către șoferul camionului.

Un martor a sunat la 112. De la fața locului, polițiștii au plecat în căutarea agresorului.

Bărbatul de 45 de ani a fost depistat în zonă și dus la audieri.

Ulterior, a fost reținut și plasat sub măsura controlului judiciar.

Incidentul ar fi avut loc după ce în parcarea spațiului comercial șoferul camionului, în vârstă de 30 de ani, nu ar fi putut face o manveră din cauza unei mașini care i-ar fi blocat accesul, ceea ce ar fi dus la scandalul dintre cei doi șoferi.

Comunicatul Poliției:

„La data de 25 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 25 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de amenințare.

În fapt, la data menționată, în jurul orei 20.00, Secția 25 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în parcarea unui supermarket din Sectorul 6, o persoană ar fi fost amenințată, cu o armă, de către un bărbat.

Polițiștii care s-au deplasat de urgență la adresa indicată au identificat persoana vătămată, un bărbat, în vârstă de 30 de ani.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în parcarea spațiului comercial, șoferul unui autovehicul de mare tonaj, în vârstă de 30 de ani, nu ar fi putut manevra din cauza unui autoturism care i-ar fi blocat accesul, ceea ce ar fi generat un conflict spontan cu proprietarul autoturismului, un bărbat de 45 de ani.

În acest context, bărbatul de 45 de ani ar fi luat o armă din portbagaj și s-ar fi deplasat la vehiculul victimei, respectiv șoferului de tir, în vârstă de 30 de ani și l-ar fi amenințat pe acesta, ulterior părăsind zona.

Astfel, pentru eliminarea oricărui pericol imediat, respectiv pentru protejarea atât a victimei, cât și a persoanelor din zonă, au fost demarate o serie de activități, în vederea depistării persoanei în cauză.

La scurt timp, într-o zonă din proximitate, a fost depistat bărbatul în vârstă de 45 de ani, bănuit de comiterea faptei.

De asemenea, s-a procedat la controlul autoturismului acestuia, context în care, sub scaunul șoferului, a fost găsită arma în cauză.

Astfel, intervenția rapidă a polițiștilor a permis înlăturarea stării de pericol, într-un interval scurt de timp, de la sesizarea faptei.

Cu privire la arma în cauză, aceasta a fost ridicată de către polițiști, în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul a fost condus la sediul subunității, pentru audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 25 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare”.

