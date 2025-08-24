Video Un bărbat a fost la un pas de înec pe litoral. Salvamarii l-au recuperat în ultimul moment Data publicării: 24.08.2025 13:22 Foto: captură video Un turist care a fost aproape de înec pe litoral, a fost salvat în ultimul moment. Imaginile au fost filmate vineri, în Mamaia, când era arborat steagul galben. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional! Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari în bagajele de mână. Termenul anunțat de CNAB Polițistă amenințată cu toporul de un bărbat în Dolj. Femeia a tras un foc de avertisment Un șofer de ridesharing a provocat un accident cu alte două mașini, în timp ce îi făcea avansuri clientei sale. Bărbatul a fost reținut După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade Celsius anunțate de meteorologi Trei morți în urma furtunilor de vineri seară. Doi oameni care se plimbau cu caiacul au murit înecați în lacul Snagov Ministrul Economiei: „Pentru unele companii de stat se dorește falimentul. Sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniu” Cum vrea China să împingă folosirea yuanului la nivel global, pentru ca moneda sa națională să aibă statutul dolarului Simonis critică declarațiile lui Bolojan despre posibila incapacitate de plată a României. „Cred că joaca de-a cuvintele e infantilă” Turistul de 45 de ani s-a îndepărtat foarte mult de mal și nu mai avea putere să se întoarcă. Fata sa de 12 ani a încercat să-l salveze, dar era să se înece și ea. Salvamarii s-au dus după ei și i-au recuperat. Bărbatul a fost adus la mal și preluat de medici. Salvamarii spun că dacă ar fi întârziat 10 secunde, turistul nu ar fi supraviețuit. Editor : A.C. Etichete: mamaia înec salvamari steag galben litoral Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din... 2 Cutremur în România, vineri după-amiază 3 Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect... 4 Radu Miruţă: Cei care conduc azi companiile de stat nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 –... 5 Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...