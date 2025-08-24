Live TV

Screenshot 2025-08-24 132110
Foto: captură video

Un turist care a fost aproape de înec pe litoral, a fost salvat în ultimul moment. Imaginile au fost filmate vineri, în Mamaia, când era arborat steagul galben. 

Urmează imagini care vă pot afecta emoțional! 

Turistul de 45 de ani s-a îndepărtat foarte mult de mal și nu mai avea putere să se întoarcă. Fata sa de 12 ani a încercat să-l salveze, dar era să se înece și ea. 

Salvamarii s-au dus după ei și i-au recuperat. Bărbatul a fost adus la mal și preluat de medici. Salvamarii spun că dacă ar fi întârziat 10 secunde, turistul nu ar fi supraviețuit. 

