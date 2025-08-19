Un bărbat a fost lovit de tren în Eforie Nord Data publicării: 19.08.2025 20:39 Foto: ISU Un bărbat a fost lovit, în Eforie Nord, de un tren care circula pe ruta Constanța - Mangalia. Bărbatul de 43 de ani a fost transportat la spital de către ambulanța SMURD. Incidentul a avut loc pe strada Ion Gheorghe Duca. La fața locului intervin salvatorii din Eforie Nord cu ambulanțe SMURD, potrivit ISU Constanța.Bărbatul în vârstă de 43 de ani era conștient, cu traumatism la nivelul metatarsienelor și falangelor membrului inferior stâng. El a fost transportat la spital. Editor : Alexandru Costea Etichete: smurd isu constanta eforie nord barbat lovit de tren Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta... 2 Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana... 3 Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia... 4 Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de... 5 Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM