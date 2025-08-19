Live TV

Un bărbat a fost lovit de tren în Eforie Nord

112 smurd
Foto: ISU

Un bărbat a fost lovit, în Eforie Nord, de un tren care circula pe ruta Constanța - Mangalia. Bărbatul de 43 de ani a fost transportat la spital de către ambulanța SMURD. 

Incidentul a avut loc pe strada Ion Gheorghe Duca. La fața locului intervin salvatorii din Eforie Nord cu ambulanțe SMURD, potrivit ISU Constanța.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani era conștient, cu traumatism la nivelul metatarsienelor și falangelor membrului inferior stâng. El a fost transportat la spital. 

Editor : Alexandru Costea

