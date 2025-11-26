Live TV

Un bărbat a încercat să fure o brăţară şi un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara. A fost prins imediat de un trecător

inel cu diamant
Un bărbat a încercat să fure o brăţară şi un inel cu diamant dintr-o bijuterie aflată într-un mall din Timişoara. Când a încercat să fugă, a fost prins de un trecător. Bijuteriile furate au fost recuperate, iar hoţul a fost dus la audieri.

Marţi seară, un bărbat a atacat o vânzătoare a unei bijuterii dintr-un mall din Timişoara. El s-a dus la bijuterie, a cerut să vadă o brăţară în valoare de peste 35.000 de lei şi un inel cu diamant. La un moment dat a lovit-o pe vânzătoare, apoi a fugit cu cele două bijuterii, relatează News.ro.

Femeia a strigat după ajutor, iar un trecător l-a prins pe hoţul care fugea. Imediat şi alţi clienţi aflaţi în apropiere l-au sprijinit pe bărbat şi oamenii au chemat paznicii, dar şi poliţia.

Bijuteriile au fost recuperate, iar hoţul, un cetăţean român cu tată nigerian, a fost dus la audieri.

