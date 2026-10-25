Live TV

Video Un bărbat a intrat cu o armă și o grenadă airsoft în sediul Poliției Alba Iulia și i-a cerut unui agent să îl împuște

Data publicării:
politia-masina-nou-inscriptionata
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia având asupra sa o armă și o grenadă de tip airsoft. Acesta a îndreptat obiectele către polițistul aflat în serviciu și i-a cerut să îl împuște.

Incidentul a avut loc în zona de control acces a sediului poliției. Bărbatul, care era extrem de agitat, a fost imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în clădire.

Ulterior, la fața locului au intervenit și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit că bărbatul avea asupra sa și un briceag.

„Un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul Alba Iulia ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip Airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de Airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște”, a declarat Mădălina Crișan, purtătoarea de cuvânt a IPJ Alba.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
1
Planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: Kievul aderă la UE și Rusia s-ar alege...
calin georgescu curtea de apel bucuresti
2
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a...
hunter biden profimedia
3
Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau...
profimedia-1089763755
4
„Nu ne vom mai întoarce niciodată acasă”. Comandantul Artemis II dezvăluie cel mai...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Digi Sport
5.000.000 de euro! Gigi Becali a anunțat că e gata să dea lovitura, după FCSB - Rapid 4-1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Permis de conducere
Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de fraudă la examen. Metoda folosită de instructori
grenada-in-mana
Grenadă din Al Doilea Război Mondial, găsită pe linia de procesare a sfeclei de zahăr la o fabrică din Roman
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit. Gara centrală a fost închisă
photo-collage.png - 2026-08-23T201158.331
Un copil de un an şi cinci luni a rămas blocat într-o maşină, în parcarea unui mall din Alba Iulia. A fost scos de pompieri
jandarmi pe strada
Adolescent prins cu un briceag și doi litri de benzină la intrarea în Judecătoria Medgidia. Cum și-a motivat gestul
Recomandările redacţiei
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să...
Ziua Armatei 2026. Sursă Foto Inquam/ George Călin
Ziua Armatei României 2026: Ce semnifică data de 25 octombrie și ce...
mercenari Wagner in Africa / Pavel Prigojin
Ultima fortăreață a „imperiului Wagner”: Cum a reușit un playboy...
Alina Habba și Turhan Mildon la nunta celor doi / Alina Habba cu Donald Trump / Richard Grenell cu Nicolas Maduro
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un...
Ultimele știri
Regatul Unit ar putea reveni la regulile UE privind libera circulație. Premierul Andy Burnham cere o dezbatere sinceră
Elon Musk acuză Ucraina că a folosit Starlink pentru atacuri cu drone „menite să ucidă”: „Această posibilitate a fost eliminată”
Rezultate LOTO - Duminică, 25 octombrie 2026: Fond de câștiguri suplimentat la 6/49. La Noroc sunt în joc peste 283.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pentru care viața devine mai ușoară din 25 octombrie. Luna în Taur le aduce liniște și succes
Cancan
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea...
Fanatik.ro
A luat roșu în minutul 90 ca să joace contra lui Dinamo!
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
„E adevărat că la 5 dimineaţa cântaţi în biserică?” Gigi Becali a dezvăluit ce ritual religios are în fiecare...
Adevărul
Salariile din privat cresc tot mai lent. Cât vor primi în plus angajații în 2027
Digieconomic
Pensia din două țări: când poți primi bani din România și din străinătate și cum se calculează vechimea în...
Digi FM
Chec pufos cu dovleac și nucă. Rețeta simplă de toamnă, cu un ingredient care îl face moale și aromat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Alexa: ”E `cancer`!”. A refuzat 500.000 € fără să stea pe gânduri
Pro FM
Câte kilograme a luat Kelly Osbourne, după ce a slăbit drastic în ultimul an: „Am fost la pământ după moartea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
După o absenţă de 14 ani, Tom Hanks revine pe Broadway cu un rol principal în „This World of Tomorrow”
Adevarul
Povestea lui Viorel Păunescu, de la spectacolele de cabaret din comunism la imperiul hotelier și conducerea...
Newsweek
De ce poștașii vor duce pensia cu o mică întârziere în noiembrie? Când intră pensia pe card? În ce ordine?
Digi FM
Schimbarea orei în octombrie 2026. Ce au descoperit cercetătorii despre efectele asupra somnului și sănătății
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
O nouă viață departe de arena circului. Povestea emoționantă a elefantului care a primit o șansă într-un...
Film Now
John Goodman a slăbit 90 de kilograme, dar transformarea a venit cu probleme neașteptate de sănătate. Ce a...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...