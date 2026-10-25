Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia având asupra sa o armă și o grenadă de tip airsoft. Acesta a îndreptat obiectele către polițistul aflat în serviciu și i-a cerut să îl împuște.

Incidentul a avut loc în zona de control acces a sediului poliției. Bărbatul, care era extrem de agitat, a fost imobilizat și încătușat de polițiștii aflați în clădire.

Ulterior, la fața locului au intervenit și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În urma controlului corporal, polițiștii au descoperit că bărbatul avea asupra sa și un briceag.

„Un bărbat în vârstă de 43 de ani din municipiul Alba Iulia ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip Airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de Airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște”, a declarat Mădălina Crișan, purtătoarea de cuvânt a IPJ Alba.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ancheta urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.

Editor : M.I.