Scene de groază au avut loc noaptea trecută într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat a intrat noaptea peste oameni într-o casă, a amenințat o minoră și l-a atacat cu o secure pe proprietar. Acesta din urmă a fost nevoit să fugă pentru a scăpa cu viață.

Incidentul violent a avut loc în Limigea de Sus, județul Bistrița-Năsăud, unde un bărbat din sat a intrat într-o locuință în care se aflau mai multe persoane, inclusiv o fată de 14 ani, și a devenit agresiv.

Fără nicio explicație, agresorul ar fi intrat în casă și ar fi devenit rapid violent. Acesta ar fi agresat-o pe adolescenta de 14 ani și ar fi amenințat-o în mod repetat cu moartea.

Speriați de comportamentul bărbatului, cei prezenți au încercat să gestioneze situația, iar proprietarul a încercat să îl convingă pe agresor să părăsească locuința.

Agresorul a plecat pentru scurt timp, dar s-a întors înarmat cu un topor. Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere amplasată în curtea imobilului se poate observa cum acesta distruge două autoturisme care erau parcate.

Ulterior, agresorul a încercat să-l lovească pe proprietar cu toporul. Acesta din urmă a încercat să se apere cu o bâtă, însă a fost nevoit să fugă pentru a-și salva viața.

Autoritățile au fost alertate, iar cazul se află în prezent în curs de investigare.

