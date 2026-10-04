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Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit într-un accident pe un drum forestier în Timiș

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Foto: ISU
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Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit, sâmbătă seară, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier, pe un drum forestier din apropierea localităţii Tomeşti, judeţul Timiş. 

Accidentul s-a produs, sâmbătă seară, pe un drum forestier în comuna Tomeşti. La intervenţie s-au deplasat pompierii din cadrul Staţiei Făget cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ. 

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism în care se aflau două persoane. 

„Din nefericire, un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viaţa. Conducătorul autoturismului este transportat la Spitalul orăşenesc Făget, conştient, cooperant”, a precizat ISU Timiş, conform News.ro. 

Editor : A.C.

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