Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit într-un accident pe un drum forestier în Timiș

Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit, sâmbătă seară, după ce autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un accident rutier, pe un drum forestier din apropierea localităţii Tomeşti, judeţul Timiş.

Accidentul s-a produs, sâmbătă seară, pe un drum forestier în comuna Tomeşti. La intervenţie s-au deplasat pompierii din cadrul Staţiei Făget cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ.

În accidentul rutier a fost implicat un autoturism în care se aflau două persoane.

„Din nefericire, un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viaţa. Conducătorul autoturismului este transportat la Spitalul orăşenesc Făget, conştient, cooperant”, a precizat ISU Timiş, conform News.ro.

Editor : A.C.