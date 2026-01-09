Live TV

Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 şi a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte. A fost imobilizat şi dus la spital

Data publicării:
apel urgenta 112
Foto: Profimedia Images

Un bărbat din Botoşani a sunat de mai multe ori nejustiticat la 112,punea muzică sau jignea forţele de ordine, iar într-un astfel de apel a ameninţat că va da foc blocului în care locuieşte. El a oferit informaţii nereale privind locuinţa sa, dar poliţiştii au reuşit să îl localizeze.

La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, iar bărbatul a început să coopereze când a aflat că se va intra în forţă în locuinţa sa. El a avea un comportament agitat, a continuat să adreseze ameninţări, fiind imobilizat şi dus la spital.

„La data de 8 ianuarie 2026, un bărbat de 41 de ani, din municipiul Botoşani a apelat în mod repetat Serviciul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în mod nejustificat, respectiv, sesiza fapte care nu erau în competenţa poliţiei sau nu necesitau intervenţia de urgenţă, adresa injurii la adresa forţelor de ordine sau punea muzică în momentul în care i se răspundea. Deşi a fost informat că aspectele sesizate nu necesită intervenţia forţelor de ordine şi apelarea nejustificată constituie contravenţie, acesta a continuat să apeleze 112, în unul dintre apeluri precizând că va incendia blocul în care locuieşte”, au transmis, vineri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani, citați de News.ro.

Ei au mai relatat că bărbatul a încercat să îi inducă în eroare pe poliţişti şi nu a oferit informaţii reale cu privire la domiciliul său.

Poliţiştii au reuşit să identifice locuinţa acestuia, pe strada Cornişa, din municipiul Botoşani, însă bărbatul a refuzat să deschidă uşa şi a continuat cu ameninţările.

„A fost solicitată intervenţia poliţiştilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale pentru intervenţia în forţă, însă, în momentul în care, bărbatului i s-a dus la cunoştinţă că se va pătrunde în forţă, a început să coopereze cu forţele de ordine. Acesta avea un comportament agitat continuând să adreseze ameninţări, motiv pentru care a fost imobilizat şi condus la o unitate spitalicească în vederea internării”, au mai afirmat poliţiştii.

De asemenea, bărbatul a fost amendat cu 4000 de lei pentru apelarea abuzivă a numărului unic 112.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Un șofer care circula cu anvelope de vară a provocat un accident cu victime, în Botoșani. A rămas fără certificatul de înmatriculare
masini pompieri
Incendiu la Postul de Poliție din Sărmaș, Harghita. Acoperișul și mansarda, afectate pe 200 de metri pătrați
politia masina noaptea 2
Un bărbat din Cluj a lovit mortal cu maşina un pieton, apoi a fugit de la locul accidentului
pompieri foto arhiva digi24
Un tânăr din Constanța a provocat un incendiu în care au ars 3.000 de baloți de paie. Polițiștii l-au reținut
barbat catuse arestat
Sibiu: Bărbat reţinut după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr de 26 de ani
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
ilustrație racheta Oreșnik
Rusia anunță că a lovit din nou Ucraina cu o rachetă Oreșnik. Atac...
Ultimele știri
Nou avertisment privind criza climatică: Oceanele au absorbit cantități uriașe de căldură în 2025
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”
Raed Arafat acuză că unii încearcă să minimalizeze gestul elvețienilor pentru Nicușor Dan: „Înregistrarea spune totul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cine primește puncte de stabilitate în 2026. Cât poate crește pensia după noile calcule
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Am putea să știm, în sfârșit, de ce planeta Marte este roșie. O nouă explicație pune sub semnul întrebării...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...