Foto: Poliția Română

Un bărbat care a lovit cu sabia în cap un polițist de la mascați a fost adus în țară. Alexandru Huțuleac, zis „Duțu”, era urmărit internațional și are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

„La data de 22 august 2025, Poliţia Română aduce în ţară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat şi trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani şi 8 luni de închisoare”, a anunţat Poliţia Română.

Bărbatul a fost adus din Norvegia şi încarcerat, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

Potrivit polițiștilor, în 17 iunie, în urma activităţilor operative comune realizate de către Poliţia Română, prin Direcţia de Investigaţii Criminale - Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. şi Serviciul de Investigaţii Criminale - Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, şi autorităţile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare şi în baza suportului informativ oferit, a fost depistat şi arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat de 37 de ani.

Acesta era urmărit naţional şi internaţional, având emis, de către Tribunalul Botoşani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani şi 8 luni pentru tentativă la omor calificat, ultraj şi trafic de persoane, relatează News.ro.

În 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziţii la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală şi a braţului stâng, un poliţist din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale - I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, punându-i viaţa în pericol şi determinându-i o infirmitate şi pierderea capacităţii de muncă, precum şi încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană să vândă pliculeţe cu substanţe interzise, aceasta fiind sechestrată şi aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iaşi.

Ulterior, având în vedere modificările legislative şi faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, poliţiştii au întocmit un nou dosar penal pentru evadare, urmând a fi soluţionat procedural prin unitatea de parchet competentă.

Pentru exploatarea informaţiilor obţinute în activitatea de căutare, urmărire şi arestare a bărbatului, poliţiştii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale au declanşat o operaţiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităţilor de urmăriri din Germania, Franţa şi Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliţiei Districtului Oslo-Regatul Norvegiei.

