Un bărbat din Botoșani s-a postat pe rețelele sociale cu o armă în mână și amenințând o persoană. Apoi s-a trezit cu poliția la ușă

Poliţiştii din Botoşani au ridicat pistolul unui bărbat în vârstă de 43 de ani după ce acesta a postat pe reţelele sociale un videoclip în care purta arma şi a ameninţat o persoană. Anchetatorii urmează să afle categoria din care face parte pistolul şi dacă arma este în stare de funcţionare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.5 Mihăileni au făcut trei percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ameninţare, din comuna Varfu Câmpului.

„În urma activităţilor desfăşurate, la locuinţa unui bărbat de 43 de ani, au fost identificate mai multe bunuri care interesează cauza, printre care şi o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6mm şi articole pirotehnice. Bărbatul vizat de poliţişti postase pe o reţea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă si adresează ameninţări altei persoane”, au afirmat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ei au precizat că arma găsită la locuinţa bărbatului a fost ridicată, iar specialiştii vor stabili categoria din care face parte şi dacă este în stare de funcţionare.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

