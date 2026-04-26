Un bărbat din Botoșani s-a postat pe rețelele sociale cu o armă în mână și amenințând o persoană. Apoi s-a trezit cu poliția la ușă

Data publicării:
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţiştii din Botoşani au ridicat pistolul unui bărbat în vârstă de 43 de ani după ce acesta a postat pe reţelele sociale un videoclip în care purta arma şi a ameninţat o persoană. Anchetatorii urmează să afle categoria din care face parte pistolul şi dacă arma este în stare de funcţionare.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.5 Mihăileni au făcut trei percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ameninţare, din comuna Varfu Câmpului.

„În urma activităţilor desfăşurate, la locuinţa unui bărbat de 43 de ani, au fost identificate mai multe bunuri care interesează cauza, printre care şi o armă scurtă, tip pistol, de culoare neagră, calibrul 6mm şi articole pirotehnice. Bărbatul vizat de poliţişti postase pe o reţea de socializare un videoclip în care poartă asupra sa o armă si adresează ameninţări altei persoane”, au afirmat reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ei au precizat că arma găsită la locuinţa bărbatului a fost ridicată, iar specialiştii vor stabili categoria din care face parte şi dacă este în stare de funcţionare.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Editor : M.B.

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Nicusor Dan
3
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub...
Rumen Radev și Vladimir Putin
4
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
alexandru rogobete face declaratii
5
Mesajul lui Rogobete pentru medici, după demisia din Guvern: „Îi rog să respecte...
Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat, a fost arestată! De ce e acuzată
Digi Sport
Lovitură după lovitură: după suspendarea pe viață pentru un clip ajuns pe internat, a fost arestată! De ce e acuzată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tezaur botosani 9
O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani. Persoana care a găsit tezaurul l-a predat autorităților
FBI
Trump taie mii de posturi din forțele de ordine, dar promite război cu infracționalitatea. FBI, printre agențiile puternic afectate
putin si peskov
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala amenințare cu care se confruntă Berlinul”
sofer beat testat cu etilotestul de politie
Șofer din Reșița, reținut după ce a fost prins băut la volan două zile la rând
Ottobeuren, Bavaria, Germany April 15, 2026: A police officer wearing a high-visibility vest during a traffic stop in a
Explozie provocată „de acţiune umană", într-un pasaj pietonal subteran din vestul Germaniei: un mort și patru răniți grav
Recomandările redacţiei
2026 White House Correspondents Dinner Pool
Toți ochii, pe dispozitivul de securitate de la dineul la care...
Peter Magyar.
Péter Magyar lansează acuzații grave la adresa apropiaților lui...
om cu un copil prin parc si soare
Weekend cu temperaturi de vară, dar și vânt puternic. Meteorologii...
zelenski-scaled
Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear”, la 40 de ani de la...
Ultimele știri
Intervenție în Marea Neagră: delfini, rechin și sturioni salvați din plasele braconierilor
Ministerul de Interne avertizează: ce se poate ascunde în spatele unui „preţ mic”. Într-un singur click pot exista riscuri reale
Mircea Abrudean: Drona fabricată în Rusia care a căzut în Galaţi arată că trebuie să rămânem în alertă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
„S-a făcut de râs!” De ce s-a răzgândit Szabolcs Kovacs și nu l-a eliminat pe Muhar? Verdictul lui Cristi...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Adda rupe tăcerea despre mariajul cu Cătălin Rizea: „Nu suntem romantici. Fiecare zi e o aventură”
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”