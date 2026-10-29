Un bărbat din București este acuzat că a fi tras cu un pistol cu bile pentru a alunga porumbeii. Incidentul a avut loc în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Bărbatul a fost filmat de o vecină în timp ce trăgea cu arma.

Femeia a sunat și la poliție.

„Polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat care este administrator al unei societăți cu sediul social la parterul unui imobil, din Sectorul 1 al Capitalei, ar folosi un pistol cu bile, pentru a speria porumbeii.

Din primele verificări a reieșit că femeia l-ar fi observat pe bărbat, în perioada verii și în cursul lunii septembrie a.c., în timp ce s-ar fi aflat în curtea imobilului și ar fi executat focuri cu o armă, cu scopul de a îndepărta porumbeii.

În cauză, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcție de rezultatele acestora”, arată un comunicat al polițiștilor.

Urmează ca bărbatul să ajungă la secție pentru audieri. El a fost căutat la sediul firmei, însă nu a fost găsit acolo, așa că polițiștii au mers să-l caute acasă.

Vecina acestuia povestit că nu l-a văzut să tragă vreodată în direcția străzii, iar arma folosită ar fi una cu bile.





Editor : M.B.