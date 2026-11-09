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Un bărbat din Caraş-Severin şi-a atacat cu un cuţit soţia şi fiul vitreg. Tânărul a murit, femeia a ajuns la spital

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un bărbat de 40 de ani din oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, şi-a atacat, luni, cu un cuţit soţia şi fiul vitreg, în vârstă de 21 de ani. Tânărul a murit în urma rănilor, iar femeia a fost transportată la spital. Agresorul este în custodia Poliţiei.

„În această dimineaţă, ora 04.38, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost sesizat prin apel 112 de o femeie din oraşul Oţelu Roşu că, în urma unui conflict spontan în locuinţă, soţul i-a atacat cu un cuţit pe ea şi pe fiul vitreg de 21 de ani. În urma agresiunii, tânărul de 21 de ani a decedat, iar femeia de 48 de ani a fost preluată de echipajul medical al Serviciului de Ambulanţă şi a fost transportată la spital", a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, citat de News.ro.

Agresorul, în vârstă de 40 de ani, este în custodia Poliţiei, urmând a fi dispuse măsurile legale faţă de acesta.

„Până în prezent nu au mai fost alte sesizări în legătură cu persoanele implicate", a precizat Poliţia.

Ancheta este desfăşurată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Editor : M.B.

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